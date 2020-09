Cum a clasat DNA dosarul "3T Construct", in spatele caruia s-au aflat apropiatii lui Dragnea. Cazul, dat exemplu in ultimul raport OLAF

Romania, procent scazut de corectii aplicate

Clasarea

Firma 3T Construct si dosarul "cartitei" din DNA

Numele firmei apare si in dosarul "cartitei" din DNA , care a fotografia mai multe note informative ale SRI, si care au ajuns apoi la Ministerul Dezvoltarii, condus atunci chiar de fostul lider PSD Raportul OLAF plaseaza tara noastra pe primul loc in UE , alaturi de Ungaria, la numarul de investigatii solutionate. Totusi, acelasi raport arata o diferenta majora intre cele doua tari, si anume corectiile aplicate de OLAF, ca procent din platile facute. Romania, cu un procent de 0,35% se afla imediat sub media europeana de 0,36%. Ungaria, pe de alta parte, conduce detasat in acest clasament, cu un procent de 3,93%.Una din explicatiile pentru acest procent poate consta insa si in faptul ca unele din aceste investigatii au fost clasate de catre parchete, asa cum este si cazul firmei 3T Construct, dosar cu un prejudiciu de 102 milioane de euro, clasat de catre DNA la finalul lunii iunie.Chiar daca dosarul este clasat, el apare ca exemplu in raportul OLAF. "Fusese vorba de alimentare cu apa si introducerea unei retele de canalizare. Schema de fraudare a fost: pentru a castiga licitatia, o firma romaneasca a inventat un joint-venture in care ar fi participat alaturi de o firma germana, in raport de 70%-30%. Societatea din Germania nu a stiuse nimic despre acest lucru", se arata in documentul citat.DNA a clasat dosarul de frauda cu fonduri europene in care era vizata firma 3T Construct din Piatra Neamt, detinuta intre 2010 si 2014 de directorul Tel Drum, Petre Pitis, si apoi preluata de Nicoleta Pene, directorul comercial al Tel Drum. Clasarea a fost dispusa pe data de 22 iunie 2020 pe motiv ca fapta nu exista sau nu este prevazuta de legea penala, potrivit G4media.Dosarul a fost investigat initial de DNA Oradea, apoi preluat de DNA central. Cercetarile au fost facute impreuna cu OLAF si DLAF (Departamentului de lupta antifrauda din cadrul Guvernului). "Este vorba de falsuri care ar fi fost facute in cazul accesarii unor fonduri europene. Prejudiciul este de aproximativ 10 milioane de euro. Urmarirea penala este inceputa in rem pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si vizeaza contracte incheiete cu compania Apaserv din Satu Mare. Pe firul anchetei au intrat OLAF, DLAF si DNA Oradea", au declarat pentru Ziare.com surse din cadrul organismelor de control al fondurilor europene. In dosar era inceputa urmarirea penala in rem pentru infractiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Prejudiciul se ridica la peste 10 milioane de euro si viza doua licitatii incheiate de firma 3T Construct cu compania Apaserv din Satu Mare.Potrivit SEAP (site-ul guvernamental de transparenta in achizitii publice), pe 29 martie 2013, asocierea de firme 3T Construct Piatra Neamt si Stulz Planaqua GmbH din Germania si-a adjudecat prin licitatie un contract de peste 19 milioane de lei fara TVA, adica peste 4 milioane de euro, cu compania Apaserv Satu Mare pentru "lucrari de constructii statii de epurare a apelor uzate in orasele Tasnad si Abrud". Pe 30 decembrie 2012, un alt contract de aproape 23 de milioane de lei, adica aproape 5 milioane de euro, a fost incheiat de aceeasi asociere de firme 3T Construct - Stulz Planaqua cu compania Apaserv pentru "extinderea statiei de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare".Asa cum se arata si in raportul OLAF, asocierea dintre firma controlata de directorii Tel Drum cu compania germana ar fi fost una formala.Numele firmei 3T Construct din Piatra- Neamt apare in dosarul fostului secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Valentin Raducu Preda, privind modul in care doua note SRI care-l priveau pe Liviu Dragnea si firma Tel Drum au fost fotografiate de fostul politist DNA, Dan Manolachi. Era vorba de implicarea firmelor 3T Construct si Tel Drum in licitatiile organizate de Apaserv Satu Mare si ACET Suceava.In 2017, Manolachi a fost gasit vinovat si de infractiunea de divulgare a secretului de stat dupa ce a fotografiat, pe 18 februarie 2013, in biroul din DNA, notele SRI care priveau societatea Tel Drum, dupa care a transmis camera fotografica lui Preda.Potrivit magistratilor, Preda voia sa-i puna "cat mai repede" la dispozitia lui Liviu Dragnea documentele clasificate emise de SRI care priveau societatea Tel Drum.Manolachi a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii si luare de mita, in timp ce Preda a fost condamnat la 6 ani de inchisoare pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, trafic de influenta si complicitate la folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.La finalul lunii iunie fostul lider PSD , Liviu Dragnea, a fost inculpat in mod oficial in dosarul Tel Drum, unde este acuzat de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si deturnare de fonduri europene.