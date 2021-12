Liviu Dragnea, „umplut” de respect după ce a rupt tăcerea în cazul despărțirii de Irina Tănase: „Tu și Codrin ați creat cel mai frumos proiect pentru noi românii”

Postarea în care Liviu Dragnea a comentat informațiile apărute în presă, referitoare la despărțirea de iubita sa Irina Tănase, a stârnit sute de comentarii din partea fanilor lui Dragnea.

„Pentru a pune capăt tuturor speculațiilor și poveștilor cu iz telenovelistic”, legate de despărțirea sa de Irina Tănase, Liviu Dragnea a reacționat marți, pe Facebook, cu două precizări:

„1. Viața personală a oricui ar trebui să rămână privată. Din respect pentru familia mea și pentru românii care au probleme serioase în aceste vremuri, nu mă voi apuca să îmi comentez relațiile și alegerile personale. Nu mă caracterizează, n-am făcut-o niciodată și nu o să încep acum. Există schimbări în viața fiecăruia și există decizii. Ce pot garanta este că eu îmi asum întotdeauna deciziile luate, așa cum am făcut-o și în viața politică. Știu bine ce fac și de ce și întotdeauna iau decizii spre mai bine.

2. Ziua de Sfântul Nicolae mi-am petrecut-o împreună cu copiii mei, iar astăzi am lucrat la partid alături de Codrin Ștefănescu. Orice altă "știre" e o prostie. Înțeleg nevoia de a acoperi știrile cu adevărat importante din viața politică actuală cu "senzațional" și cancan, însă asta e doar o perdea de fum. Subiectele și problemele românilor sunt altele și ele nu pot fi ascunse, oricât s-ar chinui marionetele aflate acum la cârma țării”.

Reacția fanilor lui Liviu Dragnea

Postarea lui Dragnea a stârnit sute de reacții, cele mai multe pozitive. „Știam eu ca e diversiune, logic, vad ca sunteți în creștere și dau cu mizerie ca sa si-o acopere pe a lor, gunoaiele nu de opresc vor sa schimbe Constituția țării și noi stam și privim! Vai de noi, asta ne interesează cine se iubește cu cine, cine divorțează s.a.m.d, cand acusi nu mai avem tara, nici afaceri, vai de capu nostru!”, a comentat Lavinia Brustureanu.

„Respect si sustinere! Tu si Codrin ati creat cel mai frumos proiect pentru noi romanii, pentru Romania! Alianta Pentru Patrie!”, a scris și Ionuț Drăghici, un alt fan înfocat al fostului lider PSD.

„Va trebuie o doamna la brat, o femeie nu o fata”

„Domnule te respect! Sărbători minunate alaturi de familie! Și faceți ceva pentru țara asta, ne prăbușim! Oamenii sunt triști și bolnavi!”, este un alt comentariu lăsat pe pagina lui Dragnea.

„Vedeți partea bună domnule Dracnea,loați problema an mână de acum anainte,a țării zic”, l-a îndemnat o fană de pe Facebook pe Liviu „Dracnea”.

„Foarte bine, dar ne bucura stirea asta de cancan. In sfarsit va despartiti de un scurt episod din viata dvs. Va trebuie o doamna la brat, o femeie nu o fata. Sunteti in atentia tuturor si avem mari asteptari si incredere in dvs. Dumnezeu v-a dat o misiune si putere . Trebuie doar sa primiti acest dar divin . Mult succes”, i-a scris lui Liviu Dragnea o altă comentatoare.

