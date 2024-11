Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, reacție nervoasă pe Instagram, după ce a fost întrebată de liderul PSD. Ce a răspuns

Irina Tănase a avut o reacție nervoasă pe social media, după ce un urmăritor a întrebat-o de Liviu Dragnea.

Irina Tănase, scoasă din sărite pe Instagram

„Do you listen or just wait to speak?/Asculți sau aștepți să vorbești?” a scris Irina Tănase pe Instagram, locul în care deseori mai postează imagini din locurile pe care le vizitează sau mesaje motivaționale.

Liniștea i-a fost însă zdruncinată după ce un fan de pe Instagram a întrebat-o ironic dacă mai ține legătura cu Liviu Dragnea.

„Wow, cât de deep. Apropo, ce mai face tătuțu? Ce mai gătește?”, a scris bărbatul amuzat.

Însă Irina Tănase l-a taxat și i-a răspuns fanului de pe social media. „Așa frustrat ești de obicei sau este astăzi o zi specială?”, a menționat fosta iubită a lui Dragnea pe internet.

Liviu Dragnea a avut o apariție publică recentă după șase luni de absență și a explicat motivul pentru care s-a lăsat de gătit pe Youtube.

„Un prieten tânăr de-al meu venea pe la mine cu soția, cum veneau și vin în continuare mulți. Mai făceam un grătar, mai vorbeam. Eu tot găteam (...)

Și ei mi-au spus dacă nu vreau să începem, să încercăm ... Dar mă gândeam, cum să apar eu pe Youtube, pe TikTok. Și am încercat.

Ads

Și a adus trei copii, de 20-21 de ani, care m-au ajutat cu filmatul, cu postarea pe TikTok. Și ajunsesem, nu mai știu, numărul trei în trendul național pe Youtube, iar pe TikTok sărise de 36 de milioane de vizualizări în vreo două luni.

Și într-o dimineață au venit toți la mine, inclusiv cu prietenul meu, și mi-au spus că nu mai pot, pentru că, cu trei zile înainte, vineri noaptea, le-au tăiat la toți cauciucurile de la mașină în același minut. Și dimineața la cinci au fost sunați toți în același timp și li s-a spus să înceteze cu filmarea și colaborarea cu mine, dacă nu vor pățească ceva mai rău decât tăiatul cauciucurilor.”, a declarat fostul lider PSD pentru actualitate.net

În ultima săptămână, fostul lider PSD a postat mai multe mesaje de susținere pentru Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale. Din păcate, președintele PNL a avut un scor slab la alegeri și a ieșit din cursa pentru șef al statului.

Ads