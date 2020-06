Cererea prin care Liviu Dragnea a cerut eliberarea din inchisoare pe motiv ca este detinut ilegal a fost respinsa

Executa sentinta de 3 ani si 6 luni

Printr-o actiune in instnta, fostul presedinte al Camerei Deputatilor invoca "habeas corpus", un act al Parlamentului englez votat in 1679, prin care orice detinut care considera ca este inchis pe nedrept are dreptul sa ceara revizuirea sentintei.In cererea prin care a invocat "habeas corpus", Dragnea a sustinut din Penitenciarul Rahova ca sta inchis nevinovat, deoarece CCR a constatat ca completurile de 3 judecatori de sa ICCJ ar fi nelegale si ca tribunalul ar trebui sa tina cont de lege si de Constitutie.Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman.Dragnea a facut mai multe incercari de a iesi din penitenciar , prin introducerea in instante a doua cai extraordinare de atac , insa cererile sale au fost respinse.