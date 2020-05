Inalta Curte a respins cererea de eliberare a lui Dragnea, care ramane dupa gratii

Ziare.

"Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de contestatorul condamnat Dragnea Nicolae Liviu impotriva sentintei nr. 45 din data de 30 ianuarie 2020, pronuntata de Sectia Penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul nr. 11/1/2020. (...) Cu majoritate, admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Codul de procedura penala formulata de contestatorul Dragnea Nicolae Liviu in dosarul nr. 393/1/2020", a decis, luni, ICCJ.Liviu Dragnea a fost audiat, luni, prin videoconferinta de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru a sustine contestatia la executare.Insa audierea sa a fost marcata de probleme tehnice."Din pacate, ceea ce a spus domnul Liviu Dragnea s-a auzit foarte prost si urmeaza sa faca o adresa catre Inalta Curte pentru a remedia acest aspect. Din pacate, nu am prea inteles mare lucru. Dansul a sustinut, in esenta, asta a spus, ca se afla intr-o detentie nelegala", a declarat Flavia Teodosiu, avocatul lui Dragnea.La contestatia de luni, aparatorii au invocat, drept temei pentru sustinerea contestatiei, o decizie a Curtii Costitutionale."In 10 octombrie 2019 a aparut motivarea CCR care a statuat c la ICCJ nu a fost respectat articolul 29 din Legea 78 (pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, n.r) care prevedea ca toate completele de la fond sa fie specializate", a explicat Flavia Teodosiu.Liviu Dragnea a fost condamnat, in 2019, la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive. Fostul lider PSD se afla incarcerat la Penitenciarul Rahova.