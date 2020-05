Ping-pong cu procesul in care Dragnea cere sa fie pus in libertate: Inalta Curte il inapoi la Tribunalul Bucuresti

Ziare.

Decizia este definitiva."Trimite cererea de 'habeas corpus' formulata de petentul condamnat Dragnea Nicolae Liviu la Tribunalul Bucuresti, spre competenta solutionare. Cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea cererii formulate de petentul condamnat raman in sarcina statului.Onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru petentul condamnat, pana la prezentarea aparatorilor alesi, in cuantum de 79 lei, ramane in sarcina statului. Definitiva", se arata in minuta instantei din 14 mai.Acest dosar a fost mutat la Inalta Curte la jumatatea lunii februarie.Magistratul Manuela Orzata a ridicat din oficiu exceptia de necompetenta a Tribunalului Bucuresti, in a judeca acest caz, si declinarea procesului la Inalta Curte. Procurorul DNA a fost de acord si a aratat ca se contesta o decizie a Inaltei Curti, deci aceasta instanta ar fi competenta.Instanta a acceptat solicitarea de declinare de competenta, asa ca dosarul s-a mutat atunci la ICCJ.Pe de alta parte, avocatii lui Liviu Dragea, Flavia Teodosiu si Liviu Popescu, s-au opus atunci declinarii. Popescu sustinea ca nu este contestata o decizie a Inaltei Curti: Noi apreciem ca Tribunalul Bucuresti este instanta de executare a Inaltei Curti."Cererea nu este o cale de atac, nici ordinara, nici extraordinara. Nu ne referim la deciziile Inaltei Curti. Procesul este despre detentia dl Liviu Dragnea, pe care noi o consideram nelegala in baza deciziei CCR (privind abuzul in serviciu - n.red.). Noi solicitam respingerea exceptiei ridicate din oficiu", spune avocata Flavia Teodosiu.In ultimul cuvant, pe aceasta exceptie, Liviu Dragnea s-a opus si el declinarii."Nu am pregatire juridica. Constat ca dupa o cerere de abtinere aprobata, o cerere de abtinere respinsa, dupa o cerere de recuzare respinsa, constat ca tribunalul vrea sa se mute dosarul la inalta instanta. Cred ca in ritmul asta o sa ajungem sa se judece cand se va termina mandatul", s-a aratat suparat fostul lider PSD.Cei doi avocati ai lui Liviu Dragnea au o misiune aproape imposibila. Asta dupa ce Inalta Curte a respins la sfarsitul lunii ianuarie o cerere similara. Decizia de la cea mai inalta instanta din tara a fost data de un complet de 3 judecatori format din Ionut Matei, Ioana Alina Ilie si Francisca Dragomir (presedinte).