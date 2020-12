ANP, dupa ce Irina Tanase a acuzat ca Liviu Dragnea este "torturat" la inchisoare: Dreptul la asistenta medicala este asigurat cu personal specializat, in mod gratuit, potrivit legii

"Sistemul administratiei penitenciare asigura aplicarea cadrului legal in materia asistentei medicale, a tratamentului, ingrijirilor si medicamentelor, in mod unitar, pentru toate persoanele custodiate", a transmis ANP."Avand in vedere informatiile recent vehiculate in spatiul public, cu privire la modul de asigurare a dreptului la asistenta medicala, tratament si ingrijiri pentru persoanele private de libertate custodiate de unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precizam: In conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si ale art. 152-166 din H.G. nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013, dreptul la asistenta medicala, tratament si ingrijiri al persoanelor private de libertate este asigurat cu personal specializat, in mod gratuit, potrivit legii", a transmis, marti, ANP.Sursa citata a precizat ca asistenta medicala, tratamentul si ingrijirile in locuri de detinere sau unitati sanitare din sistemul public de sanatate se asigura, cu personal calificat, in mod gratuit, potrivit legii, la cerere sau ori de cate ori este necesar."De asemenea, conform art. 145 din Ordinul nr. 429/2012 privind asigurarea asistentei medicale persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, detinutii pot solicita contra cost orice alt serviciu medical care nu este asigurat gratuit. Art. 147 din acelasi act normativ reglementeaza posibilitatea refuzarii unei interventii medicale, persoanele private de libertate asumandu-si in scris raspunderea pentru decizia lor.In acest registru, consecintele refuzului sau ale intreruperii actelor medicale sunt explicate pacientului. In considerarea celor expuse, subliniem ca sistemul administratiei penitenciare asigura aplicarea cadrului legal in materia asistentei medicale, a tratamentului, ingrijirilor si medicamentelor, in mod unitar, pentru toate persoanele custodiate", a completat ANP.Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, a declarat, marti, la Antena 3, ca fostul sef PSD trebuia sa faca RMN, acuzand dureri de spate, insa acest lucru i-a fost refuzat."E vorba de un chin la care e supus, de o forma de tortura, din punctul meu de vedere, atata timp cat sase luni lasi un om sa se chinuie cu niste dureri si sa i se agraveze starea de sanatate, desi indeplineste toate conditiile legale sa fie dus la investigatii medicale, eu consider ca e vorba de o forma de tortura si de o incercare de a-l presa", a declarat Irina Tanase.Cititi si: