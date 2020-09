Cum decurge o zi din viata detinutului Liviu Dragnea, dupa ce i s-a interzis sa mai munceasca la garajul penitenciarului

Cele trei probleme de sanatate

Acuzatiile avocatei

Precizarile au fost facute de Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, intr-un interviu pentru Antena 3. "A fost retras de la munca in data de 26 iunie. Deci aproximativ doua luni si jumatate. Sta 23 de ore pe zi in celula. Cand a ajuns acolo a cerut sa lucreze. I s-a aprobat sa lucreze la garaj. Se trezea la ora 5.00 dimineata, ca sa se poata duce la munca. Muncea pana dupa-amiaza, venea in camera, se pregateau, ieseau afara, faceau miscare. Dupa care veneau inapoi in camera, vorbeam la telefon. Ne suna. Mai citea o carte, se mai uita la un film si se culca.Acum, ziua lui este una in care se trezeste si sta. Pentru ca este singurulul lucru pe care il poate sa-l faca. Citeste, mai rezolva un sudoku, mai vorbim la telefon. Nu poate face nimic, nu are ce sa faca, nu ai ce sa faci intr-o camera. Sa stai degeaba? Se uita la televizor, dar nu la stiri," declara Irina Tanase.Tanara a explicat si cum fostul lider PSD s-a taiat la mana cu flexul, in perioada in care lucra in garaj. "Niste colegi i-au cerut flexul cu care el lucra. Apoi, l-a luat inapoi si l-a pus pe bancul de lucru. Colegii au vrut sa il ajute si i-au bagat flexul in priza, el nu a stiut si a pornit, pentru ca voia sa schimbe discul. Noroc ca a avut manusi, iar tragedia a fost una limitata. Si-a sectionat doua degete. Problema nu s-a rezolvat. Este nevoie de o alta interventie chirurgicala," precizeaza aceasta.Potrivit Trinei Tanase, in acest moment, Dragnea ar avea trei probleme diferite de sanaatte: "Are herniile de disc. Are probleme la genunchi, din cauza lipsei de miscare. Degetele de la mana sunt amortite si pe care nu le poate folosi. Are nevoie sa mearga in afara sistemului penitenciar si sa fie tratat.""Teama mea cea mai mare este sa nu mai iasa de acolo. Eu vreau sa iasa viu si intreg. Teama ma cea mai mare este direct legata de asta," mai sune Irina Tanase. Ea a dat exemple mai multe cazuri de condamnati care au decedat in penitenciar: consulul Silviu Ionescu, judecatorul Stan Mustata si afaceristul Dan Adamescu "Starea de sanatate a lui Liviu Dragnea este una foarte grava. Cred ca asta se vede si din faptul ca ieri a iesit doamna avocat sa faca declaratii pe subiectul acesta, ca altfel stiti bine ca noi nu suntem genul de oameni care sa facem declaratii publice despre viata noastra privata. Starea lui de sanatate este una foarte grava si nu pare ca se va imbunatati foarte mult avand in vedere cum merg lucurile acum," conchide Irina Tanase.Declaratiile tinerei sunt facute dupa ce saptamana aceasta avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, afirma ca clientul sau are mai multe hernii la coloana, afectune care s-a agravat, si era programat la consult medical.In replica, Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a transmis ca sistemul penitenciar asigura aplicarea regimului de detentie si de recuperare nediscriminatoriu., in mod unitar. De asemenea, ANP precizeaza ca se asigura tratamentul recuperatoriu si conditii care garanteaza respectarea demnitatii umane.