Cum incearca apropiatii lui Dragnea sa-l dea grav bolnav de COVID-19: "De 2 zile nu reusim sa luam legatura cu el"

Autoritatea Nationala a Penitenciarelor a transmis joi, 17 decembrie, ca niciun pacient internat la Spitalul Penitenciarului Jilava, acolo unde se afla si Liviu Dragnea, nu necesita ingrijire medicala in regim de ATI."Niciun pacient aflat in custodia Penitenciarului-Spital Bucuresti-Jilava nunecesita ingrijiri medicale de terapie intensiva, unitatea penitenciar -spital asigurandconduita terapeutica specifica pentru forme usoare si medii de imbolnavire cu COVID19. In acelasi registru, subliniem ca starea de sanatate a tuturor pacientilor confirmatipozitiv SARS-CoV-2 este stabila si nu au fost inregistrate modificari care sa impunasuport medical extern", se arata intr-un comunicat de presa al ANP.Acestia subliniaza si modul in care autoritatile pot furniza informatii cu privire la starea pacientilor."Informatiile cu caracter confidential (informatiile privind stareapacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datelepersonale) pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantulexplicit sau daca legea o cere in mod expres. Prin solicitarea telefonica a acesteicategorii de informatii, nu se poate face dovada calitatii petentului, existand risculdiseminarii unor informatii confidentiale in afara cadrului legal, de natura a prejudiciainteresele persoanelor vizate. Oportunitatea furnizarii acestor informatii se realizeazain baza analizarii unei cereri adresate in scris/on-line unitatii penitenciare, cu dovadaidentitatii petentului si indeplinirea conditiei consimtamantului persoanei private delibertate", sustine ANP.Liderul sindicalistilor din ANP este de parere ca declaratiile apropiatilor lui Liviu Dragnea par putin credibile, detinutii avand la dispozitie telefoane in incinta unitatilor prin care pot comunica cu familia."Nu cred ca este posibil ca medicii sa nu transmita familiei informatii cu privire la starea de sanatate a unui detinut. Pana la urma omul are telefon in camera, sau cel mult pe hol, deci poate sa sune in fiecare zi, si din acest motiv nu cred ca informatiile apropiatiilor lui Liviu Dragnea ar fi adevarate. El nu are nicio interdictie in a avea telefon sau a comunica cu familia. In fapt toti detinutii au telefoane in camera sau cel mult pe holuri. Deci poate sa sune acasa sa spuna daca e vreo problema. Binenteles ca daca intreaba la medicii de acolo acestia le-ar spune, in ideea ca s-ar simti atat de rau incat sa nu poata suna chiar el. Uneori acest tip de declaratii au un aer suprarealist. Iar daca cel care face aceste afirmatii este Codrin Stefanescu, e clara treaba.Altfel, e greu de crezut ca acesti oameni nu stiu exact starea lui de sanatate. Suni si intrebi. Dar stim cu totii cum e, ei merg pe chestia asta, cat a fost la munca era sanatos tun, dupa ce nu l-a mai lasat la munca a inceput sa-l doara salele, au inceput sa-l doara rinichii. Era pe moarte saracu. Intr-o vreme si fosta deputata Monica Ridzi a trecut printr-o experienta similara, era saraca aproape in coma in puscarie, cum i-a zis directorul ca daca vrea acasa trebuie sa munceasca si-a revenit, a fost miracol. Cara saraca doua ghiunuri de 20 de kilograme pe scari, eu am vazut-o alergand cu ele sub brat.Uneori, detinutii si familiile lor mai si incearca sa ne induca in eroare. Uneori", a declarat liderul sindicalistilor din penitenciare, Sorin Dumitrascu.Apropiatii lui Liviu Dragnea spun ca acesta ar fi intr-o situatie destul de complicata in aceste momente si ar necesita transferul la terapie intensiva. Familia si avocatul sau nu au nicio informatie oficiala din partea penitenciarului."Mi s-a spus ca desi sunt persoana de contact in situatii de urgenta nu-mi pot comunica starea decat daca fac o adresa de inaintare catre spital si nu imi pot spune nici macar daca informatiile sunt adevarate sau nu pana nu primesc aceasta adresa", a spus Irina Tanase la postul Antena3. Intrebata cand a vorbit ultima data cu Liviu Dragnea, Irina Tanase a spus ca a discutat aseara si a aflat ca partenerul ei avea o evolutie negativa. "Avea o evolutie negativa in sensul ca el a ajuns la spitalul penitenciar Jilava asimptomatic si in ultimele zile a inceput sa aiba simptome", a spus ea."Noi nu putem sa il sunam. Niciodata nu s-a putut, nu a existat varianta aceasta. El ne suna cand considera. Pe mine de exemplu ma suna in general de doua ori pe zi. Pana la momentul acesta, astazi, nu m-a sunat dar asta nu este neaparat un lucru neobisnuit. Adica, avand in vedere starea lui, poate sa fie din cauza ca nu s-a simtit in stare sa stea in picioare sa vorbeasca la telefon. Poate sa fie doar acest lucru, insa ce ma ingrijoreaza pe mine este faptul ca nici cei de la spital nu dau niciun fel de informatie si nici nu ne contacteaza spre a ne spune ceva daca starea ar fi atat de grava cum am aflat", a mai spus partenera lui Liviu Dragnea.Si Codrin Stefanescu s-a aratat ingrijorat de faptul ca nu mai stie nimic de starea de sanatate a fostului lider PSD "Va anunt ca starea de sanatate a lui Liviu Dragnea s-a agravat! Brusc! Cand a fost transferat la spitalul penitenciarului Jilava era asimptomatic. M-a sunat atunci si v-am informat pe toti! De 2 zile nu reusim sa luam legatura cu el, iar cei de acolo refuza sa dea orice explicatie familiei, avocatului sau presei! Va voi tine la curent cand vom afla detalii!", a scris acesta pe Facebook Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost confirmat cu noul coronavirus in urma cu trei zile, fiind transferat la Penitenciarul-spital Jilava. Dragnea nu are simptome specifice pentru COVID-19.