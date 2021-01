Irina Tanase, dupa citarea lui Liviu Dragnea la DNA in dosarul privind intalnirea cu Donald Trump: "Probabil ca si liderii coalitiei actuale vor primi astfel de invitatii"

Irina Tanase neaga ca Dragnea ar incerca sa obtina eliberarea conditionata

Declaratia partenerei fostului lider PSD , aflat acum in inchisoare , vine dupa ce Dragnea a fost citat joi, 14 ianuarie, la DNA si a fost pus sub acuzare pentru trafic de influenta in dosarul vizitei in SUA la inaugurarea presedintelui Donald Trump eveniment care a avut loc in ianuarie 2017."Noi in mod oficial nu stim nimic. E prima oara cand este chemat. Avocata sa, Flavia Teodosiu, a cerut sa i se puna la dispozitie noul dosar. (Noi) nu am avut contact cu acest dosar", a declarat, in exclusivitate, Irina Tanase la Realitatea PLUS."Nu e nimic iesit din comun in invitatia facuta pentru liderii partidului de guvernamant in parteneriat strategic cu SUA. Nu este o chestie neobisnuita sa primeasca invitatii acolo. Probabil ca si liderii coalitiei actuale vor primi astfel de invitatii. Bineinteles ca speculatii se pot face, dar de la speculatie pana la mai mult... e cale lunga. Este o exagerare", a mai adaugat Irina Tanase.Liderul PSD, Liviu Dragnea si fostul premier de la acea vreme, Sorin Grindeanu , au participat la ceremonia de inaugurare in ianuarie 2017, la invitatia lui Elliot Broidy, care la vremea respectiva era vicepresedintele Comitetului prezidential de inaugurare. Dragnea a facut publice atunci cateva fotografii in care da mana cu liderul de la Casa Alba, asezat la o masa din restaurantul hotelului sau. In fotografii, fostul lider PSD aparea in cadru cu Sorin Grindeanu si Donald Trump.In septembrie 2019, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior , a fost audiat la DNA in acest dosar. La iesirea de la audieri, Maior a confirmat ca a fost audiat ca martor in dosarul vizitei lui Liviu Dragnea in SUA, in 2017."Am fost chemat in calitate de martor, in legatura cu dosarul vizitei fostului presedinte al Camerei Deputatilor in SUA. De mult timp voiam sa vin, a fost o discutie foarte placuta cu domnii procurori. Maine ma intorc in SUA, la revedere!", a spus Maior scurt, la acea data, aratand ca alte detalii nu poate da, pentru ca ancheta este in desfasurare.Inca din decembrie 2018, Liviu Dragnea sustinea ca are cunostinta de noi dosare penale pe numele sau si al lui Calin Popescu Tariceanu "Caline! Stii ca ne-a mai facut niste dosare. Iti spun azi, de ziua Vioricai! Al meu, pe vizita din America de anul trecut. Eu ii spun domnului Uncheselu ( procuror DNA - n.red.) sa mearga in continuare, dar ii spun unde ajunge: la un ambasador si sa vad daca il tin genunchii ca daca nu, are o mare problema", a spus Liviu Dragnea, in sedinta Consiliului National PSD, din 18 decembrie 2018.Liviu Dragnea ar fi incercat eliberarea conditionata atacand sentinta care l-a dus dupa gratii, astfel incat sa fie anulata. Inalta Curte a respins miercuri, 13 ianuarie, cererea acestuia din "dosarul angajarilor fictive" pentru revizuirea sentintei."Nu a fost vorba de o cerere de eliberare conditionata. A fost vorba de o revizuire a hotararii", a anuntat logodnic lui Liviu Dragnea, la Realitatea Plus "Daca te consideri nevinovat, si el (Liviu Dragnea - n.red.) se considera nevinovat, poti cere revizuirea. Asteptam sa vedem motivarea . Nu a fost vorba de o cerere de liberare conditionata", a mai spus Irina Tanase.In prezent, fostul sef PSD executa pedeapsa de trei ani si sase luni de inchisoare , pe care a primit-o in celebrul dosar al angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman.Liviu Dragnea este incarcerat la Penitenciarul Rahova din 27 mai 2019 pentru 3 ani si sase luni, condamnare primita pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Teleorman.In acelasi dosar, Floarea Alesu a fost eliberata conditionat, potrivit unei sentinte din 8 ianuarie a Judecatoriei Ploiesti. Fosta sefa a DGASPC Teleorman a fost condamnata in "dosarul angajarilor fictive" la 3 ani si 7 luni de inchisoare.Conform legii, Liviu Dragnea poate cere liberarea conditionata dupa executarea a cel putin doua treimi din durata pedepsei, daca si-a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare si daca instanta are convingerea ca s-a indreptat si se poate reintegra in societate. Astfel ca fostul lider PSD ar putea iesi din inchisoare in toamna acestui an.CITESTE SI: