Iubita lui Dragnea, revoltata de tratamentul primit de fostul lider PSD in penitenciarul Rahova: "Unde este garantata demnitatea umana"

Aceasta reclama faptul ca, desi Dragnea a cerut voie sa mearga sa isi trateze afectiunile medicale, nu i se permite, reprezentand o incalcare a demnitatii umane prin faptul ca este lasat sa sufere in continuare."Unde este garantata demnitatea umana cand omul are dureri insuportabile si este lasat sa se chinuie?! Cand nu intereseaza pe nimeni ca de 3 luni tot face cereri si reveniri la cereri sa i se permita sa mearga la un specialist care ii cunoaste istoricul medical?!?", a scris Irina Tanase."Adica voie are, legal este, dar totusi nimeni nu tine cont de cererile facute de el ... de 3 luni incoace. Si apoi mai spune tot ANP-ul ca aplica regimul de detentie si tratamentul medical nediscriminatoriu?!Pai cum, daca tot ei spun ca are voie sa ceara sa mearga unde vrea el, si nu este dus?", a mai scris aceasta.Apoi iubita fostului sef PSD se intreaba retoric daca "raspunde cineva pentru aceste 3 luni in care nu s-a intamplat nimic din punct de vedere medical"?Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat, joi, ca fostul lider PSD are probleme medicale la coloana si ca starea s-a agravat. Ar fi vorba de mai multe hernii, in zona cervicala si in zona lombara. Ea sustine ca retragerea de la munca pe o perioada nedeterminata din cauza interviului acordat la Realitatea Plus ar fi ilegala."De asemenea, pe parcursul detentiei, acesta a beneficiat de tratament cu medicamente anti-inflamatoare, pentru a ameliora durerile cauzate de herniile multiple, insa nicio masura nu a fost luata pentru a preveni agravarea acestora", a declarat aceasta.Liviu Dragnea a fost audiat, marti, prin videoconferinta, la Judecatoria Sectorului 5, in procesul prin care a contestat interdictia de a mai lucra la atelierul penitenciarului Rahova, data dupa interviul aparut la postul de televiziune Realitatea Plus. Fostul lider social-democrat a intentat doua procese Penitenciarului unde este incarcerat si care a dispus aceasta masura.In timpul audierii de catre judecator, Liviu Dragnea a sustinut ca nu stia de la inceput ca acea conversatie pe Skype cu fosta sa consiliera, actual jurnalist Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu va fi difuzata si ca ulterior a fost informat. Mai mult, Dragnea sustine ca la discutie a asistat si partenera sa de viata, Irina Tanase, care era imbracata in pijamale.