Darius Valcov a ramas oficial fara titlul de doctor. Tribunalul Bucuresti a admis cererea depusa de Academia de Studii Economice

"Admite cererea. Dispune anularea diplomei de doctor seria F nr.0003384 eliberata sub nr.448/19.10.20210. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucuresti- Sectia a-II-a Contencios Administrativ si Fiscal. Pronuntata azi, 20.01.2021, prin punerea solu?iei la dispozitia par?ilor de catre grefa instantei", este minuta instantei.Decizia poate fi atacata cu recurs. Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au luat in discutie miercuri , 20 ianuarie, anularea diplomei de doctor a fostului ministru de Finante, dupa ce Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis retragerea titlului de doctor, definitiv si irevocabil.In urma verificarii lucrarii de doctorat, oficialii CNATDCU au constatat ca mai mult de un sfert din teza este plagiat.Reclamantul in acest caz a fost Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti, unde Valcov si-a facut doctoratul "Suntem obligati de lege sa procedam asa, noi nu putem sa anulam diploma. Rectorul da o decizie de retragere a diplomei, dar in acelasi timp trebuie sa existe si o decizie a instantei in acest sens. In cazul de fata, in momentul in care am dat decizia de retragere a diplomei, am transmis catre instanta si solicitarea de a retrage legal, pe langa titlul de doctor si diploma aferenta", a declarat pentru Ziare.com profesorul Nicolae Istudor, rectorul ASE.Potrivit acestuia, daca solicitarea catre instanta nu ar fi fost facuta, Darius Valcov ar fi putut ataca decizia universitatii, considerand-o ca fiind ilegala. "E obligatoriu acest pas. Fara el, nu se finalizeaza procesul", a completat rectorul.La randul sau, jurnalista Emilia Sercan, cea care a dezvaluit plagiatul fostului ministru de Finante Darius Valcov, a explicat pentru Ziare.com ca, potrivit unei proceduri relativ recente din legislatie, se face o distinctie intre titlul de doctor si diploma de doctor."Conform acestei proceduri, trebuie anulata si diploma de doctor, nu doar titlul de doctor, ele fiind privite ca doua chestiuni distincte. ASE indeplineste, pur si simplu, o formalitate care trebuie aplicata, prin deschiderea acestui proces care este, practic, o consecinta a faptului ca CNADCU a decis sa ii retraga in mod definitiv si irevocabil titlul de doctor lui Darius Valcov", a declarat jurnalista.