Destinul camarilei lui Liviu Dragnea, complicii sai in atacul asupra justitiei. Cine a castigat si s-a ales cu pozitii caldute si cine a pierdut

Marii perdati dupa condamnarea lui Liviu Dragnea

A fost doar o lupta de putere, nu o reforma a partidului

Cine a reusit sa-si gaseasca pozitii caldute

Cazul lui Tudorel Toader

Daca unii dintre acestia au fost impinsi in afara partidului, cazand astfel in irelevanta, altii au ajuns in posturi caldute, sinecuri in fruntea institutiilor statului rasplatite cu salarii de mii de euro, iar un numar si mai mic a avut dibacia de a se mentine in fruntea partidului. Analistii politici sustin ca aceasta cernere a destinelor de la varful partidului nu are legatura cu o reforma a PSD-ului, cu un mod de pedepsire a vinovatilor pentru o politica dezastruoasa, fiind doar rezultatul unor lupte de putere duse in fruntea acestuia.Potrivit analistilor, la ora actuala PSD-ul este condus de fostii apropiati ai lui Liviu Dragnea dar pe care acesta i-a indepartat ulterior dupa mai multe lupte interne. Exclusi din partid au fost astfel doar oamenii loiali ai fostului lider, cei care au ramas alaturi de acesta pana la final."Perioada PSD-ului sub conducerea lui Liviu Dragnea a fost destul de efervescenta, in special in prima parte a sa. Atunci Liviu Dragnea a facut cam tot ce face orice lider de tipul sau ajuns intr-o asemenea pozitie, si anume incearca sa scape de oricine ar fi putut sa-i puna probleme.Au fost multi trasi pe linie moarta atunci, s-a inconjurat de oameni pe care ii putea controla din toate punctele de vedere, au fost numeroase episoade de lupte interne, chiar si cu Gabriela Firea , cu Ponta, pana sa plece, cu Rovana Plumb , cu Sorin Grindeanu , cu Mihai Tudose . Au fost diferite razboaie interne din care Liviu Dragnea a iesit mereu castigator. Dragnea a trecut prin aceste razboaie din dorinta sa de a controla tot. De a avea alaturi in conducerea partidului oameni pe care sa ii poata controla.Ce s-a ales din acestia dupa patru ani? Putem spune ca pe o buna parte a celor care au fost aproape spre finalul sau in a doua parte a mandatului sau la conducerea PSD, oameni care pareau aproape de un anume centru de gandire, Serban Nicolae , Codrin Stefanescu, Catalin Radulescu , astazi ii regasim in afara partidului, incercand sa se salveze prin intermediul Partidului Ecologist Roman.Deci o parte a mostenirii epocii Dragnea pare ca a apus in actualul PSD. De cealalta parte, exista oameni destul de importanti care la vremea acea au fost dati la o parte de Liviu Dragnea si care acum se afla la conducerea partidului. Unul dintre ei este Sorin Grindeanu, celalat ar putea fi Mihai Tudose, chiar daca in cazul lui a fost si o trecere prin ProRomania. Tot aici il putem include si pe Marcel Ciolacu ", este de parere analistul politic Adi Zabava.Pentru multi dintre oamenii loiali ai fostului lider PSD, Liviu Dragnea, noua conducere a partidului nu doar ca nu le-a mai gasit cate-un loc pe listele parlamentare, dar nu a facut nici macar efortul de a le gasi cate-o sinecura in una din institutiile sau companiile statului. Acestia sunt marii perdanti din randul camarilei lui Liviu Dragnea.Printre acestia il gasim pe Eugen Nicolicea , una din vocile cele mai dure la adresa justitiei independente si cel care, in aprilie 2019, era chiar propus de PSD pentru postul de ministru al Justitiei.Deputatul PSD, care ii ameninta cu inchisoarea pe magistratii care protestau impotriva modificarilor din Justitie, si-a pierdut intai functia de vice- presedinte al Camerei Deputatilor pentru ca apoi sa dispara complet de pe listele partidului pentru alegerile din decembrie. Acum, dupa o cariera de 28 de ani in Parlament, refuza sa spuna ce va face in continuare sustinand, dupa cum scrie Mediafax, "ca nu-l intereseaza subiectul".Tot la categoria perdanti intra si parlamentari precum Serban Nicolae, Liviu Plesoianu si Catalin Radulescu, toti trei ajungand la Partidul Ecologist Roman dupa ce au fost exclusi de pe listele PSD. Plecarea acestora a fost mai degraba una cu cantec, Serban Nicolae comparandu-se cu Giga Hagi la mondialul din SUA'94."Actiunile mele din actuala legislatura, toata prestatia mea publica ca parlamentar ar fi trebuit sa fie recompensata, eu tot ce am facut, am facut in beneficiul electoratului. Faptul ca sunt contestat cu atata vehementa de adversarii politici asta spune totul. Este ca si cum, la Mondialul din 94, Romania il scotea pe Hagi din echipa pentru ca asa cereau adversarele", a declarat acesta.Liviu Plesoianu si Catalin Radulescu au plecat si ei aducand acuzatii grave actualei conduceri. "Suntem unii din cei mai vocali si mai patrioti parlamentari si ne vom exprima din nou, asa cum in PSD-ul confiscat de securisti si pus la picioarele lui Iohanis si ale ambasadorilor straini, nu ne-am mai putut exprima! Conducerea inculta, analfabeta si securistica, a PSD-ului, a eliminat de pe listele parlamentare 90% din actualii parlamentari, intelectuali (profesori, juristi, economisti, medici, ingineri)", a scris Radulescu pe pagina sa de Facebook Poate cel mai loial locotenent al lui Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu, fostul secretar general al PSD, este si el unul din perdantii schimbarii de putere de la varful partidului. Una din putinele voci care povesteste ca-l viziteaza pe Dragnea la Rahova, nici acesta nu a mai prins un loc pe listele PSD. "Niciodata nu am vrut sa candidez la Senat sau la Camera Deputatilor. Nu am vrut sa fiu ministru sau secretar de stat, nu am vrut functii bine remunerate, in consilii de administratie, nu am facut afaceri cu statul. Iar chestia asta i-a deranjat permanent pe sefii lui Ciolacu", a declarat acesta intr-un recent interviu, continuandu-si astfel criticile catre actuala conducere a PSD.Nu in ultimul rand, in aceasta categorie a pierzatorilor intra si fostul ministru la Internelor, Carmen Dan - aflata pe un loc neeligibil la Senat la Teleorman, dar si fostul premier si candidat la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila . Disparuta complet din arhitectura partidului, Viorica Dancila a intrat din nou in atentia publicului luna trecuta dupa ce, in calitate de fost premier al Romaniei, a publicat un articol in Jerusalem Post in care cerea Europei sa adopte o noua strategie, "reciproc-avantajoasa" fata de Rusia.Darius Valcov este un alt apropiat al lui Liviu Dragnea care a disparut din atentia publicului. Beneficiar direct al atacului asupra justitiei, procesul sau de la Curtea Suprema in care se judeca apelul la condamnarea la opt ani de inchisoare pentru fapte de coruptie este suspendat pana la pronuntarea CJUE asupra deciziei CCR privind completele de 3 judecatori, Valcov s-ar fi retras in Italia, potrivit mai multor relatari din presa, unde traieste linistit dupa ce a scapat de dosarul inceput de DIICOT pentru ca a publicat pe contul de Facebook protocolul clasificat SRI-Parchet, procurorii anuntand, in 3 mai, renuntarea la ancheta.Analistii politici sustin ca eliminarea din partid a fostilor locotenenti loiali lui Liviu Dragnea nu a venit ca urmare a unei reforme interne in partid, o reforma prin care numele asociate cu lupta impotriva justitiei sa fie scoase din partid, ci doar ca rezultat al unei lupte pentru putere."Fiecare a incercat sa supravietuiasca politic, toata aceasta gasca, unii au reusit iar altii nu. Uitati-va la Paul Stanescu , mana dreapta a lui Liviu Dragnea si care acum este la varful PSD in primii cinci oameni de acolo. Un supravietuitor super-profesionist. In schimb, altii au disparut complet, asta chiar daca au fost intr-o masura mai mica partizani ai fostului lider. A fost o cernere de cariere, de destine in interiorul partidului, care a fost mai bizantin, mai intrigant, mai capabil de combinatii, a ramas. Care nu, a fost dat la o parte. Nefiind mai mult sau mai putin vinovati.Nu e o diferenta de calitate, de optiuni, intre unii si altii. PSD-ul nu a pedepsit pe nimeni, fiecare cum s-a descurcat singur sa se salveze in batalia interna care a inceput dupa caderea Vioricai Dancila. Au fost mai multe gasti, unii au reusit sa sare in barca asta salvatoare.Cartile s-au dat ca la cazinou, fara sa fie o distinctie intre ei, fara sa putem spune ca cei de stanga au supravietuit si cei de drepta au fost sacrificati, sau ca cei care au fost pentru reformele in justitie au fost sacrificati. Nu a fost decat o lupta oarba pentru a-si salva pielea. Nu a fost o lupta pe idei, pe principii, a fost vorba numai de persoane si de o lupta de putere", este de parere politologul Stelian Tanase.Potrivit politologului Cristian Pirvulescu, au ramas la conducerea PSD sau au reusit sa obtina ceva doar acei lideri care au avut o sustinere locala, in teritoriu, si care astfel si-au putut negocia iesirea din scena sau chiar ramanerea in fruntea partidului."Nu cred ca se pune problema ca PSD-ul sa-si faca curatenie. Nici nu cred ca poate sa faca acest lucru. Ceea ce am vazut a fost rezultatul unor negocieri . De la indepartarea doamnei Dancila de la conducerea partidului, anul trecut, si pana in acest moment au fost permanente negocieri. Au fost pierdute alegerile prezidentiale, a urmat rapid o sedinta in care doamna Dancila a fost plasata pe un post intermediar, era clar pentru toata lumea ca nu va ramane acolo la infinit, fiind apoi marginalizata.In general, pentru ca Viorica Dancila nu avea o baza locala - asta a fost motivul pentru care a fost promovata si de Liviu Dragnea, dar cei care aveau o oarecare baza locala aveau nevoie de o solutie de salvare. Si asta este solutia pe care o folosesc partidele de peste tot, plasarea in pozitii caldute, care sa le asigure un exit rezonabil. Asta s-a intamplat pentru Iordache, s-a intamplat pentru Badalau. Sunt multi care au fost plasati in pozitii bune de Liviu Dragnea si nu au fost schimbati, Curtea de Conturi, Curtea Constitutionala - in general institutiile unde numirile se fac de catre Parlament au fost populate cu apropiati ai lui Dragnea care acum incearca sa se adapteze noilor raporturi de putere.Cine crede ca PSD-ul s-a schimbat, sa se uite doar la mesajul actual al partidului, ideologic nu s-a schimbat nimic iar in ceea ce priveste oamenii, cei care inainte erau mai degraba tehnicieni ai partidului au fost plasati pe liste acum, ma refer la Rafila sau Cercel, oameni care au avut relatii constante cu partidul. Dar oameni noi nu au aparut in PSD. Ca sa nu mai vorbim ideologic, stanga aia romaneasca, atat de rarefiata cum e ea, nu si-a gasit locul in partid, si nici nu o va face, asta pentru ca baza partidului nu este de stanga. Ce e sigur insa este ca partidul nu mai este pe o linie ruseasca", a declarat acesta.Profesorul Cristian Pirvulescu este de parere ca dinamica din fruntea PSD nu are totusi nicio legatura cu "pedepsirea" celor care au promovat intens lupta impotriva justitiei din epoca Dragnea."Domnul Ciolacu unde era atunci, a luptat el pe alta baricada? Excluderea marginalilor fara sprijin politic, gen Serban Nicolae sau Codrin Stefanescu, sunt oameni care nu aveau o baza in teritoriu si care au incercat sa-si faca o sustinere apropiindu-se de Dragnea, Dragnea a acultivat un anumit gen de politicieni, care aveau o dimensiune. Erau incomozi, si asta pentru ca nu sunt previzibili, pentru ca nu sunt adevarati oameni de partid. Serban Nicolae era venit pe linie Iliescu de la Cotroceni, deci nu era om de partid, Plesoianu era venit din afara, adus pentru a compromite societatea civila, reprezentand societatea civila necivila.Ceilalti nu au fost eliminati din cauza ca au fost loiali lui Liviu Dragnea. Asta pentru ca Dragnea nu a avut oameni loiali. In politica nu exista loialitati personale. In politica exista ratiune politica si interes. Unii au avut interesul sa-si protejeze puterea locala si atunci s-au desfacut fara nicio problema de lagaturile cu Dragnea, iar altii, neavand niciun fel de baza erau incomozi si imprevizibili, putand ataca noua conducere care nu este inca suficient de legitima si puternica. Este o dinamica care s-a desfasurat de fiecare data in acest partid dupa pierderea alegerilor, anul acesta fiind doar cu ceva intarziere", a subliniat Cristian Pirvulescu.Analistul politic Adi Zabava sustina ca pentru multi lideri PSD temele anti-justitie din epoca Dragnea au reprezentat o optiune personala, lucru valabil si pentru multi dintre actualii lideri, partidul incercand sa profite de faptul ca acum tema justitiei nu mai este una centrala in atentia publicului."Ceea ce s-a intamplat atunci n-a fost doar o optiune politica. A fost o optiune personala, un lucru de care nu putem face abstractie. Adica Liviu Dragnea, Florin Iordache , toti oamenii din PSD, nu doar ei, ei au fost doar exponentii, intreg partidul al vremea aceea a sustinut niste decizii cu privire la justitie. Inclusiv Sorin Grindeanu ni-l amintim in fruntea Guvernului la momentul OUG 13.Toti acesti oameni la vremea aceea au sustinut aceste decizii, care pentru multi au avut un puternic aspect personal. Evident, acest lucru a fost cel mai clar in cazul lui Liviu Dragnea. De aceea e greu de spus acum ca PSD-ul a renuntat la ceea ce facea atunci, dandu-si seama ca a gresit. Sunt sigur ca PSD-ul actual realizeaza ca a avut de patimit mult de pe urma politicii la adresa justitiei, o politica generata de interese personale ale multora din PSD. Acum insa, PSD-ul beneficiaza si de faptul ca tema justitiei nu mai este un subiect de prim plan", a declarat acesta.Unul din numele grele din PSD in epoca Dragnea, dupa doua mandate de senator si unul de deputat , social-democratul Niculae Badalau , care a anuntat la finalul lunii trecute ca se retrage din politica, insa nu pentru a merge la pensie, ci intr-un post caldut la Curtea de Conturi. Badalau si-a pregatit iesirea inca din 2017, cand a modificat legea astfel incat sa fie favorizat pentru sefia Curtii de Conturi.Ajuns in cele din urma vicepresedinte al institutiei, fostul baron de Giurgiu va castiga 5.000 de euro pe luna. De-a lungul mandatelor in Parlament, social-democratul a ajuns sa fie recunoscut pentru jocul dublu facut in interiorul PSD, injuriile aduse romanilor din strainatate, cand, la o petrecere cu lautari, canta "sa vina diaspora, ca noi ne p***m pe ea", sau pentru problemele cu legea. In 1988, Badalau era condamnat la un an de inchisoare pe motiv ca furase patru saci cu grau, urmand apoi sa fie gratiat de Nicolae Ceausescu Poate numele cel mai sinonim cu atacul asupra Justitiei in anii guvernarii PNL ALDE , Florin Iordache a fost rasplatit pentru loialitate de catre partid cu un post pe viata la Consiliul Legislativ. Dupa 20 de ani in Parlament, acesta a fost cel care in 31 ianuarie 2017, din pozitia de ministru al Justitiei, anunta adoptarea Ordonantei 13, care a scos sute de mii de romani in strada. Dupa ce si-a dat demisia din functia de ministru, Iordache a fost recompensat de Liviu Dragnea cu functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, iar mai apoi a fost instalat in fruntea Comisiei parlamentare care s-a ocupat de modificarea legilor Justitiei.Mai degraba la capitolul invingatori o gasim si pe Lia Olguta Vasilescu , fost ministru al Muncii in guvernele Grindeanu, Tudose si Dancila si purtator de cuvant al PSD in momentul condamnarii lui Dragnea, care a ajuns primar al Craiovei dupa ce a obtinut 34% din voturile exprimate. Este astfel unul din putinii oameni din jurul lui Dragnea care reuseste sa obtina un vot de incredere din partea electoratului, insa analistii politici subliniaza ca a beneficiat de faptul ca a candidat intr-o zona unde PSD-ul se bucura de o larga sustinere."Acolo e un fief PSD-stanga comunista puternic, Olguta Vasilescu este un vechi tovaras al lui Vadim Tudor, e din latura PRM -ista a PSD-ului. Victoria ei la Craiova se explica si printr-o activitate foarte subtire a PNL-ului. Liberalii acolo nu se vad, nu au fost in teren, nu si-au impus niste lideri, se descurca si ei cum pot, si pe sub masa mai fac si afaceri impreuna. Si atunci sigur ca PSD-ul este foarte puternic acolo. Cu radacini adanci, de 30 de ani castiga tot. Pe oricine ar fi pus PSD-ul, ar fi castigat", a declarat politogul Stelian Tanase.Lia Olguta Vasilescu a fost aleasa unul dintre cei 12 vice-presedinti ai partidului.In fapt, in actuala conducere a PSD ii putem intalni pe multi dintre cei care i-au stat alaturi la un moment dat lui Liviu Dragnea. Dincolo de noul presedinte Marcel Ciolacu, unul din partenerii de pescuit ai fostului lider PSD, cei doi prim-vice-presedinti ai partidului sunt Sorin Grindeanu si Gabriela Firea.Chiar daca fostul primar al Capitalei s-a aflat la un moment dat intr-un conflict deschis cu Liviu Dragnea, nu trebuie uitat faptul ca Firea a fost unul din liderii PSD care a urcat pe scena in marele miting PSD din Piata Victoriei impotriva abuzurilor din Justitie. "Noi suntem cei care respectam legea, noi nu o incalcam niciodata. Aceasta piata nu mai trebuie sa fie confiscata de oameni platiti de interese contrare tarii noastre", a declarat atunci Gabriela Firea.Niciodata membru al PSD, fostul ministru Tudorel Toader este insa sinonim cu atacul asupra asupra Justitiei din epoca Dragnea. Venit in fruntea ministerului dupa demisia lui Florin Iordache, Tudorel Toader este cel care, in urma faimoaselor sale evaluari, a impus demiterea atat a Laurei Codruta Kovesi dar si a fostului procuror general, Augustin Lazar . Chiar daca spre finalul mandatului a cazut in dizgratia lui Liviu Dragnea, pentru refuzul de a emite o ordonanta de amnistie si gratiere, Tudorel Toader ramane unul din pilonii ordonantelor date peste noapte prin care au fost modificate Legile Justitiei.Dupa plecarea de la Ministerul Justitiei, Tudorel Toader si-a reluat functia de rector al Universitatii A.I. Cuza din Iasi. Revenirea in aceasta pozitie nu a fost una usoara pentru fostul ministru, campusul universitatii fiind scena unor dese proteste din partea studentilor ieseni care nu au uitat rolul acestuia in guvernarea PSD-ALDE. Altfel, dincolo de aceste neplaceri, Tudorel Toader s-a activat, in octombrie 2019, in functia de notar si a deschis cabinetul notarial "Toader" din Iasi unde s-a asociat cu fiul lui, Alexandru.Tudorel Toader a beneficiat de o noua prevedere legala potrivit careia fostii judecatori CCR pot deveni notari fara examen. Pentru ca era ministrul Justitiei, Tudorel Toader l-a delegat pe un secretar de stat din Ministerul Justitiei sa semenze ordinul de ministru prin care a devenit notar si, imediat, s-a suspendat din profesie pentru a evita incompatibilitatea dintre functia de ministru si cea de notar.In vara acestui an, fostul ministru si-a anuntat pe Facebook, printr-un anunt scurt, "revenirea in avocatura", insotita de o poza in care apare imbracat in roba. Nu e clar daca Tudorel Toader s-a suspendat din calitatea de notar, dat fiind ca este incompatibila cu cea de avocat.Fostul ministru este si membru in cadrul Comisiei de la Venetia, insa actualul guvern a anuntat inainterea unei cereri prin care sa i se retraga calitatea de membru lui Tudorel Toader, asta in contextul deciziei CEDO in cazul Kovesi, unde instanta europeana a stabilit ca fostei sefe a DNA i-a fost incalcat dreptul de a merge in instanta pentru a se apara, drept garantat de articolul 6 * 1 din Conventie. In luna mai a acestui an, dupa decizia CEDO, Tudorel Toader a declarat ca el doar a propus revocarea Laurei Kovesi, presedintele Iohannis fiind cel care a semnat decretul revocarii si nu el.