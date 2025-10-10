Dragnea se urcă pe valul conspiraționist și vorbește despre planuri secrete de „acaparare a României”. „Sărăcirea populației a început și urmează mai rău”

Fostul lider PSD Liviu Dragnea, condamnat pentru corupție, se urcă pe curentul conspiraționist evocând scheme secrete împotriva României. Acesta a vorbit, într-un podcast, de un plan de „acaparare” a țării prin semănarea fricii în cetățeni și sărăcirea acestora.

„Când vrei să preiei controlul total al unei țări, sunt niște pași pe care trebuie să îi faci. Unul dintre acești pași este sărăcirea populației, a început și urmează mai rău. După asta, alimentarea unei frici permanente, cu diverse ține, cu diverse cauze. Lumea să stea săracă, dar în afară de asta îmi e frică și că vine Putin peste noi, îmi e frică și de ciclon, după care vine vortexul polar, e la ușă. Oamenii nu trebuie să mai aibă timp să se gândească la proteste, trebuie să aibă mereu o frică de ceva și probleme cu ce pun mâine pe masă”, a declarat Dragnea la ”Marius Tucă Show”.

Dragnea a mai acuzat distrugerea capitalului românesc. „Micile firme sunt lovite, sunt aduse în sapă de lemn, pentru ca apoi să fie preluate pe nimic. Firmele intră ori în faliment, ori în insolvență,” a mai spus acesta.

Fostul lider PSD a mai afirmat că Guvernul îi distruge pe fermieri și consideră că agricultura este ținută în viață de „doi, trei investitori, culmea, străini”

„În tot acest plan, ulterior se începe cu distrugerea economiei și vedeți că deja au început discuțiile să vândă companiile de stat pe pachețele, pachețele”, a spus Liviu Dragnea.

Ads

Dragnea a mai afirmat că ploile recente, pentru care s-au emis avertizări de către autorități, sunt benefice pentru fermieri prin acumularea apei în sol.

„Asta e o ploaie de toamnă, așa cum erau ploile când eram noi copii, când România se găsea într-o climă normală”, a spus Liviu Dragnea.

În opinia sa, alarmarea populației cu avertismente precum „cod roșu” este o propagandă excesivă.

„Astfel de ploi reprezintă bucurie pentru fermieri, adică iese din pământ. Se face o rezervă de apă în sol, în unele zone sunt peste 200 de litri pe metru pătrat, care ajută ca la anul să avem culturi bune. Pentru că doar Dumnezeu poate ajuta fermierii în România (…) Este o campanie permanentă de… De fapt, nici nu măcar nu e campanie. E o acțiune permanentă de a speria populația. În permanență trebuie să apară o frică despre care populația să fie atenționată și direcționată către ea”, a mai declarat fostul lider PSD

Ads