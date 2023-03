Comisia de la Venetia desfiinteaza modificarile aduse abuzului in serviciu, facute in Codul Penal cu dedicatie pentru Dragnea

Prevederile propuse infractiunii de abuz in serviciu par sa creeze intr-adevar, fara o justificare convingatoare, premisele pentru o dezincriminare de facto a multor fapte avand legatura cu aceasta infractiune, scrie Comisia de la Venetia, in opinia privind modificarile aduse Codului Penal.

"Asa cum au subliniat mai multi interlocutori in timpul misiunii Comisiei de la Venetia in Romania, aceste modificari vor face mult mai greu daca nu imposibil de investigat si de condamnat persoane pe baza acestei acuzatii. Aceasta intra in contradictie atat cu obligatiile internationale ale Romaniei in materie de anticoruptie, cat si cu eforturile tarii in aceasta directie, dar si cu standardele statului de drept", arata sursa citata.

Comisia sustine ca modificarile propuse la articolul 297 paragraful 1 ar trebui revazute, in lumina comentariilor facute in cadrul raportului, dar si din perspectiva obligatiilor Romaniei in materia instrumentelor internationale anticoruptie.

Propunerea lui Toader

Infractiunea de abuz in serviciu a fost modificata radical, la propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader.

Este schimbata aproape total prin introducerea unui paragraf surpriza: "in scopul de a obtine pentru sine, sot, ruda, sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv, un folos patrimonial si prin aceasta cauzeaza o paguba, certa si efectiva". In esenta, pragul valoric pentru incriminarea infractiunii este echivalentul unui salariu minim brut pe economie. Problemele sunt insa in noua definitie a infractiuniii.

Dedicatie pentru Dragnea?

Mass-media, Opozitia si societatea civila au aratat ca este un articol cu dedicatie pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, si pentru baronii din PSD. Politicianul a fost condamnat, in faza de fond a procesului, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul "Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman".

In cazul in care noile propuneri sunt promulgate, Dragnea scapa de proces, in faza de apel a dosarului, deoarece in penal se aplica legea mai favorabila.

Tudorel Toader a intrat chiar intr-o disputa cu Ambasada Germaniei din Romania, in cazul acestor modificari, dupa ce a sustinut ca abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul Penal din Germania.

Concluziile Comisiei de la Venetia

Comisia de la Venetia arata ca, in cazul amendamentului surpriza, constitutionalitatea acestuia este indoielnica si ca este dificil de identificat care sunt scopurile acestui amendament.

"Un functionar public, care incalca in mod deliberat obligatiile sale profesionale, va face acest lucru pentru a oferi un avantaj necuvenit prietenilor sai sau persoanelor care ar putea sa-l favorizeze in viitor in cariera. Nu exista niciun motiv pentru care un asemenea comportament nu ar trebui sa fie pedepsit ", explica Comisia de la Venetia.

Potrivit documentului, folosul material care declanseaza infractiunea ar trebui chiar extins dincolo de individ si membrii familiei sale si include beneficii pentru persoane fizice si organizatiile in care functionarul are un interes - de exemplu, un partid politic.

In plus, a fost propus un amendament la articolul 16 din Codul Penal, cu privire la definitia functionarului public, care risca sa faca condamnarile si mai dificile, arata sursa citata.

Noi probleme

De asemenea, Comisia precizeaza ca este discutabila si o alta parte din definitia infractiunii. Este vorba de "un folos material necuvenit si prin aceasta cauzeaza o paguba certa si efectiva mai mare decat echivalentul unui salariu minim brut pe economie".

Practic, introducerea "pagubei certe si efective" este discutabila. "Consecintele precise ale unor astfel de infractiuni sunt adesea dificil de determinat", explica Comisia de la Venetia.

"Multi dintre cei care lucreaza in domeniu vad amendamentele actuale ca o dezincriminare de facto, care va afecta serios eficacitatea eforturilor de a eradica situatiile in care functionarii publici abuzeaza de functiile lor", arata sursa citata.

Riscul prescriptiei

Diminuarea pedepsei maxime este, de asemenea, criticata de Comisia de la Venetia. Pedeapsa maxima in acest caz este in prezent de 7 ani de inchisoare, dar scade prin noile prevederi la 5 ani. In acest caz, prescriptia faptelor scade de la 8 la 6 ani.

"Deoarece infractiunea de abuz in serviciu este adesea complexa si dificila de descoperit, acest lucru va duce adesea la inchiderea cazurilor penale sau decizia de a opri procesul. Conform informatiilor furnizate Comisiei de la Venetia, raspunderea penala pentru faptele comise inainte de 2011 va fi eliminata, indiferent daca cazurile sunt sub urmarirea penala sau sunt in stare de judecata ", se arata in opinie.

