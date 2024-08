De ce a ramas PSD la un nivel ridicat de incredere si ce sanse are sa castige prezidentialele din 2019? Interviu

Este foarte greu de crezut ca PSD ar putea ceda candidatura la presedintia Romaniei in fata ALDE, insa numarul anti-pesedistilor este mult mai mare decat al pesedistilor, asa ca partidul lui Liviu Dragnea va pierde si de aceasta data in turul doi, cand "toti se strang si voteaza candidatul anti-PSD", anticipeaza sociologul Alfred Bulai.

Forfota de pe scena politica, iesirile presedintelui Klaus Iohannis si numeroasele replici generate din partea PSD-ALDE arata ca incep pregatirile pentru anul electoral viitor.

PSD se mentine in sondaje la un nivel de incredere ridicat, insa e prea devreme sa vorbim despre victorii certe la anul, pentru ca inca nu cunoastem oferta electorala. Primul test important va fi la europarlamentare, cand se vor cerne partidele mici, dupa care va urma cel al alegerilor prezidentiale, precizeaza Alfred Bulai.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, sociologul explica de ce guvernantii nu se prabusesc in sondaje, desi sunt atat de contestati public, uneori chiar ridiculizati, si subliniaza, printre altele, ca romanii "nu prea prefera politicieni ca presedinti, prefera mai degraba oameni 'din afara'", dovada ca Sorin Oprescu a castigat in alegeri doar dupa ce "s-a lepadat de Satana", adica a iesit din PSD.

Cei mai multi comentatori politici spun ca PSD ar fi in sondaje umar la umar cu PNL, pe la circa 30%. Cum de nu scade si mai mult PSD, in ciuda numeroaselor scandaluri si erori facute la guvernare?

Dinamica electorala nu tine doar de uzura actului guvernarii. Nu e ca la masini, la care placutele de frana se uzeaza constant. In viata sociala, evaluarile se fac doar comparativ, iar in perioadele dintre alegeri nu ai comparatie reala. De exemplu, noi acum pe dl Iohannis nu il putem compara cu nimic, vorbim doar in principiu despre cine ar mai putea sa candideze la prezidentiale.

De asemenea, in acest moment nu exista Opozitie in Romania ca varianta reala, pentru ca inca nu sunt alegeri (si nici nu par intremati, nici PNL si cu atat mai putin USR) . Prin urmare PSD sta bine si din acest motiv.

Insa, cand se intra in anul electoral, incep sa apara efectele guvernarii si, cel mai adesea, in Romania partidele la putere s-au prabusit in asemenea perioade. Toate fortele politice care au condus s-au prabusit doar inainte de alegeri, nu cu 2-3 ani in urma (de exemplu, si CDR, care a iesit definitiv pe de pe scena politica, statea foarte bine in sondaje cu un an inainte!).

Mecanismul tine de faptul ca, in momentul in care se apropie alegerile, alegatorul incepe sa se gandeasca la toate variantele.

Pe de alta parte, toate sondajele dau marimile relative, adica ii scot din calcul pe cei care raspund "Nu stiu, nu voteaza". Avem o masa mare de nehotarati, dintre care unii vor vota, altii nu vor vota, dar abia atunci apar optiunile si vor decide, de aceea, spun ca dinamica reala este cea din ultimul an electoral. Acum, PSD este extrem de erodat, dar are o marja a lui, adica pesedistii pur sange, care au votat si vor vota cu PSD in orice conditii.

Anul viitor sunt alegeri, si europarlamentare, si prezidentiale. Iar cele europarlamentare vor influenta scena politica masiv pentru anul urmator, in care avem alegeri locale si parlamentare.

Acum avem si diverse sondaje care dau tot felul de procente pentru partidele mici, dar exista un test draconic, cel al alegerilor reale. De exemplu, daca la europarlamentare PMP ia tot 5%, ramane tot acolo, dar daca nu intra in PE, isi poate lua la revedere, in schimb, daca ia 8-9%, poate sa intre pe un trend ascendent. La fel se intampla si cu ALDE, care acum este cotat cu 10%. Daca ia mai putin la europarlamentare, se ofilesc si ei.

Daca PSD ia peste 30%, e pe cai mari; daca ia un procent mai mic, atunci are o problema serioasa.

Prin urmare, testul foarte important va fi la alegerile europarlamentare, pentru ca partidul care intra in competitie, dar nu castiga niciun loc in PE nu mai poate emite pretentii. Si sponsorii si sustinatorii (pentru ca trebuie luate in calcul mai multe elemente, nu doar votantii) vor zice la alegerile urmatoare: "Lasati-ne, voi n-aveti sanse!".

Credeti ca PSD va mai ajuta ALDE sa obtina un scor mai bun la europarlamentare, asa cum a facut la alegerile trecute?

Pentru PSD e vital sa creasca ALDE. Dar lucrurile sunt un pic mai complicate. Partidele mici au un oarecare avantaj la europarlamentare, pentru ca lumea nu merge la vot, prezenta e mica, asa ca au nevoie de un numar fizic mai mic de persoane pentru a trece pragul. In schimb, la locale, parlamentare sau prezidentiale, ai sanse mici sa contezi in lupta daca esti partid mic (pentru ca ai nevoie de un numar mai mare de voturi).

Apoi, alegerile parlamentare din 2020 vor fi influentate si de alegerile prezidentiale de anul viitor. Cine castiga alegerile prezidentiale da tonul. Se redefineste tot. Daca va castiga Klaus Iohannis, PNL, asa mort cum e acum, invie (spun asta pentru ca banuiesc ca PNL il va sustine pe Iohannis la prezidentiale) . Este vorba despre capitalul simbolic. Amintiti-va cand a castigat Traian Basescu presedintia in 2004: in Alianta D.A., PNL era de doua ori mai mare decat PD. Dupa ce a castigat, PNL a inceput sa scada si PD a ajuns spre sfarsitul mandatului prezidential la 30% si ceva (de la 7-8%!).

Sigur ca, daca va candida Klaus Iohannis (pentru ca exista si varianta sa nu candideze), sansa sa castige e destul de mare.

S-ar putea repeta scenariul Aliantei DA pe care l-ati mentionat, dar de data asta cu alianta PSD-ALDE si Tariceanu candidat la presedintie?

E foarte complicat. Din ce informatii am eu, si Victor Ponta a vrut sa il puna pe dl Tariceanu candidat la presedintie in prima faza, numai ca dl Dragnea si alti cativa au spus "Victoras, esti nebun, cum sa pierdem noi o asemenea functie?!". L-au convins, si Ponta s-a terfelit ca imagine publica pentru ca a dezamagit mintind: s-a jurat ca nu va fi candidat (cand a fost criza cu Crin Antonescu) si s-a trezit dupa trei luni candidand.

Ma indoiesc ca se pune problema vreun moment ca PSD si dl Dragnea sa cedeze candidatura la presedintie. Am indoieli mari ca ar fi posibil acest lucru.

Va castiga PSD presedintia Romaniei la anul?

Numarul anti-pesedistilor din Romania este mult mai mare ca cel al pesedistilor. Punct. Ceea ce inseamna ca, la alegerile prezidentiale, PSD intra mereu in turul doi si pierde, pentru ca toti se strang si voteaza candidatul anti-PSD.

Posibilitatea teoretica exista insa, daca ne uitam la alegerile din 2000, cand s-a mers pe principiul mai bine Ion Iliescu decat Vadim Tudor. Putem avea si la anul formule din astea "ciudate", care nu sunt de dorit daca ne uitam la nivelul increderii in personalitatile respective, de exemplu, Liviu Dragnea si Ludovic Orban.

In competitie cu majoritatea, insa, dl Dragnea pierde pentru ca ura impotriva dl Dragnea este incomparabil mai mare decat ura pe care o aveau romanii impotriva dl Ponta.

Aveti date? Pe piata nu prea exista sondaje.

Va spun sigur. Dl Dragnea a avut mereu un nivel de incredere foarte mic, iar ura care s-a acumulat a crescut. Ma refer la ura in sensul ca te antipatizeaza un numar urias de oameni.

Sansele PSD nu sunt zero, dar sunt foarte mici.

Mai trebuie sa stiti un lucru: Romanii nu prea prefera politicieni ca presedinti, prefera mai degraba oameni "din afara", aflati deasupra politicii sau reprezentantii unor formatiuni mici. Emil Constantinescu, cand a castigat, reprezenta o asociatie civica si era sustinut de un conglomerat de partide. Traian Basescu la randul sau reprezenta un partid foarte mic (7-8%), care se batea cu politicienii mari, gen Adrian Nastase. La fel, Klaus Iohannis a demonstrat in campanie ca nu e politician si asta a fost in favoarea lui, pentru ca oamenii chiar asta voiau. Romanul are o parere proasta despre politica, spre deosebire de alti europeni.

In general, politica e ca un medicament - il inghitim ca n-avem ce face - de aceea, unul care pare deasupra politicii are sanse mai mari (chiar daca stim, de fapt, ca nu e chiar deasupra politicii...).

Sorin Oprescu nu a castigat alegerile decat atunci cand s-a "lepadat de Satana", adica de PSD. In Bucuresti numarul anti-pesedistilor este destul de mare, dar asta nu garanteaza ca PSD nu poate castiga alegerile (cu campanii inteligente si cu divizarea Dreptei).

Ati spus ca Liviu Dragnea are un nivel extrem de mic de incredere in randul romanilor si, totusi, pare ca are din ce in ce mai multa putere. Cum se explica aceasta discrepanta?

Asa vad eu lucrurile. Dar nimeni nu neaga ca Dragnea are abilitati politice.

El are doua mari capacitati, prima e cea de organizare a partidului. El a controlat partidul din vremea lui Mircea Geoana. Stie bine oamenii, la modul propriu. I-a "sutit" partidul lui Ponta, tocmai pentru ca Ponta ii trata pe oameni de sus, era "stapanul inelelor".

Dragnea e si un bun politician cand e vorba de a negocia si a relationa cu diverse alte personaje.

Daca ne uitam in jur cu atentie, putem trage concluzia ca Liviu Dragnea controleaza Romania la ora actuala?

Nu, astea sunt glume, e o supraevaluare. Liviu Dragnea controleaza partidul si controleaza institutiile controlate de partidul lui, asta da, e evident. Insa faptul ca iti poti pune premierul in conditiile in care ai majoritate parlamentara nu e chiar o mare victorie politica, e normalitate.

Dar ce a mai ramas nepesedizat, in afara de cateva zone ale Justitiei?

Sa fim seriosi. Puterea fundamentala a unui stat tine de aparatul militar, incluzand aici si serviciile. Eu il dau exemplu studentilor mei pe Ceausescu, care a avut 4-5 sisteme de aparare, pentru siguranta sa, iar in 21 decembrie 1989 a mers cu Dacia 1300 a unui cetatean...

Apoi, in lumea contemporana exista factorul international (nu doar pentru Romania, pentru toate tarile) . Partenerii tai, oricare ar fi, nu sunt dezinteresati de ce se intampla intr-o tara partenera.

De aceea, il vedem pe Liviu Dragnea ca face tot felul de "scheme" si pe plan extern, de exemplu in Israel?

Si Victor Ponta a facut acelasi lucru. Sa nu uitam ca Ponta vorbea intr-un fel in presa straina si in alt fel in Romania...

Exista incercari de a negocia pe plan international, de a vinde senzatia ca exista stabilitate aici. Iar pe aceia nu ii prea intereseaza cine conduce Romania, dar vor sa existe stabilitate si predictibilitate, nu vor sa aiba surprize neplacute, mai ales ca sunt destul de multe probleme pe plan international.

Deci intra si factorul extern in calculele pe care le facem.

Spuneati mai devreme ca PNL si USR nu s-au "intremat". De ce ne dau partidele din Opozitie senzatia ca sunt neputincioase? E prea devreme sa isi "arate muschii" sau avem noi asteptari nejustitificate de la ele, in special de la PNL?

In PNL a existat o lupta interna, o pozitionare si o contrapozitionare fata de Iohannis la vremea respectiva. Au eliminat si au fost eliminati o serie de lideri care erau foarte buni macar din punct de vedere organizatoric. Acum vectorii de imagine sunt putini si anemici multi dintre ei. Seful partidului nu e in Parlament, ceea ce duce la o situatie comica: orice se intampla in Parlament, da declaratii Raluca Turcan sau altcineva, pentru ca Ludovic Orban e pe strazi...

Ei platesc si pentru tembelismul de la alegerile locale, cand au desemnat al patrulea candidat in campanie. Lumea te taxeaza.

Dar liberalii au avut timp doi ani sa se repuna pe picioare. De ce nu castiga teren in fata PSD, de ce nu creste PNL in Opozitie, asa cum ar parea firesc?

A aparut USR, ca partid colector, cu care PNL imparte acelasi electorat anti-PSD si nu exista semne ca se vor alia.

USR este intr-o pierdere de viteza pentru ca e un partid colector - capitalizeaza nemultumiti din toate partile. Asemenea partide nu fac mare lucru, iar daca faci numai scandal, nu convingi. Amintiti-va ca si APR a fost partid colector, PNG, PPDD la fel, iar unele au fost mai mari decat USR.

Daca USR pierde, electoratul lor merge la PNL. Daca USR merge bine, de principiu PNL pierde din votanti.

Dar mecanismul e complicat, tine de multe elemente. De exemplu, e posibil sa apara un alt partid-colector, iar electoratul sa spuna "E posibil ca asta sa fie".

