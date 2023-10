Dragnea are presiuni de la socialistii europeni sa renunte la referendumul pentru familie, dar degeaba

Liviu Dragnea sustine ca presedintele Klaus Iohannis si PNL nu doresc referendumul pe tema familiei, mentionand ca el are presiuni foarte mari din partea socialistilor europeni sa nu sustina acest referendum, dar ca PSD nu va renunta.

"Vrem sa facem un miting foarte mare pentru a ne arata sprijinul nostru pentru familia traditionala. E un lucru in care eu cred foarte mult. Este vorba de un subiect de o profunzime uriasa pentru societatea romaneasca. PSD, in ansamblu, sustine lucrul acesta si nu este neaparat un miting exclusiv al PSD, ci este un miting facut pentru a arata sprijinul nostru pentru asta.

Am vorbit deja cu colegii mei, suntem in organizare, urmeaza sa stabilim data si locatia. Nu este foarte usor sa gasesti in Bucuresti un loc pentru un miting foarte mare. In acelasi timp, trebuie sa stabilim data, pentru ca trebuie sa vedem totusi ce se intampla cu modificarea legii referendumului.

Am inteles, nu stiu daca informatia e reala, ca presedintele vrea sa atace legea la CCR legea respectiva, deci se tot intarzie. Deci, in functie de ceea ce se va intampla in plan legislativ, o sa decidem si noi data acestui miting", a afirmat Dragnea, joi seara, la Antena 3.

Ads

El a transmis "tuturor care vor sa impiedice acest referendum" ca PSD nu va renunta la el.

"Tuturor celor care vor sa impiedice referendumul, noi ii anuntam si eu ii anunt ca noi nu renuntam la asta si vrem ca referendumul sa se produca, pentru ca vrem ca romanii sa aiba dreptul sa-si spuna punctul de vedere fata de o tema foarte importanta.

Cum sa iei dreptul romanilor sa se exprime, sa spuna da sau nu la o intrebare? De ce le e teama? Neavand nimic impotriva altora", a adaugat Liviu Dragnea.

Dragnea a spus ca nu este dupa "bunul-plac" ca presedintele sa nu promulge legea referendumului.

"Acolo nu e pe bunul-plac. Daca o considera neconstitutionala, o ataca la CCR si Curtea va decide. Daca CCR spune ca articole sunt neconstitutionale, o modificam in Parlament, daca spune ca este constitutionala, presedintele trebuie sa o promulge. Nu putem sa spunem: domnule, nu vreau sa o promulg, pentru ca nu vreau eu, ca nu merge", a mai spus Dragnea.

Ads

El a precizat ca, desi are "presiuni foarte mari" din partea socialistilor europeni sa nu sustina acest referendum, pentru el este "nenegociabil".

"Inteleg ca nu doreste acest referendum, inteleg ca nici PNL nu doreste acest referendum, este problema lor, dar nu vreau sa politizam. Eu am presiuni foarte mari, si nu de acum, din partea socialistilor europeni, sa nu sustin acest referendum. Asta este ceva pentru mine nenegociabil. Este deasupra partidelor politice. Este ceva in care eu cred foarte mult si in care milioane de romani cred foarte mult", a afirmat Dragnea.

Amintim, insa, ca presedintele Klaus Iohannis a precizat, miercuri, ca nu se va opune referendumului pentru redefinirea familiei.

"Referendumul a fost solicitat de un numar important de cetateni si, cu siguranta, cand Parlamentul va decide ca e nevoie sa se tina, se va tine. Rolul presedintelui este aici in curs de diminuare prin demersurile pe care le face Parlamentul. Legislatia inca este in circuit si vom vedea cum se finalizeaza", a punctat seful statului, chestionat de jurnalisti pe acest subiect.

Luni, Liviu Dragnea a anuntat ca liderii PSD au decis organizarea unui miting de amploare "pentru sustinerea familiei traditionale", la Bucuresti, dar nu se stie data sau locul exact.

Citeste si Basescu, despre un miting PSD pentru sustinerea familiei: Pai, iti da femeia cu tigaia in cap

Ads