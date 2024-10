Dragnea condamna crimele comunismului in fata lui Iliescu: Cerem iertare romanilor

Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a propus social-democratilor condamnarea comunismului, rugandu-i sa se ridice in picioare si sa tina un moment de reculegere pentru victimele dictaturii ceausiste.

Asta s-a intamplat in timpul discursului pe care l-a tinut, duminica, la Congresul PSD de la Sala Palatului, in cadrul caruia delegatii social-democrati isi vor alege conducerea.

"Fiind intr-un moment in care vreau sa incepem o noua etapa, va propun un gest simbolic, dar sincer si profund. Multa vreme nu am avut curajul sa ne asumam istoria sau sa raspundem la vibratiile poporului roman. Dreapta vrea sa faca un capital politic din unele drame ale istoriei de care nu suntem vinovati. Ne-am ferit sa ne asumam trecutul recent.

Nu am avut curajul sa condamnam crimele dictaturii comuniste. Nu ne-am asumat greseli facute in primii ani dupa Revolutie, cum ar fi evenimentele intamplate in Piata Univeristatii. Impacarea nationala e un obiectiv pentru care merita sa ne cerem iertare, chiar daca nu noi, cei care suntem astazi aici, suntem vinovati", a declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD i-a rugat pe toti cei prezenti sa se ridice in picioare si sa pastreze un moment de reculegere pentru victimele comunismului.

"Vreau sa va ridicati in picioare si sa pastram un moment de reculegere pentru victimele dictaturii comuniste si sa cerem ieratare Romaniei si romanilor ca nu am facut acest gest pana acum", a spus Dragnea.

Social-democratii s-au ridicat in picioare, iar toate camerele de filmat au fost indreptate spre presedintele onorific al PSD Ion Iliescu.

"Va multumesc! Din aceasta clipa privim spre viitor", le-a spus Dragnea delegatilor dupa cateva clipe, sala fiind cuprisa de aplauze puternice.

La Congresul PSD de duminica, social-democratii isi vor alege noua conducere si vor vota noile modificari ale Statului partidului, stabilite vineri in Comitetul Executiv. Sunt 21 de candidati pentru 14 functii de vicepresedinte, dintre care 15 barbati si sase femei, iar pentru a doua functie in partid, cea de presedinte executiv, s-au inscris doi candidati, Valeriu Zgonea si Constantin Nita.

