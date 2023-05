Dragnea, iritat de Timmermans: Ma abtin sa comentez cuvinte care nu mi se spun in fata

Liviu Dragnea a parut luat prin surprindere de noile afirmatii neplacute facute de Frans Timmermans la adresa sa intr-un articol publicat de Politico, liderul PSD spunand ca deocamdata se abtine sa comenteze pana nu citeste materialul respectiv.

Reactia a fost inregistrata la conferinta de presa sustinuta luni de liderul PSD, dupa sedinta Biroului Permanent National, conferinta la care Liviu Dragnea a primit doar intrebari neplacute pe teme precum ordonanta de urgenta pe justitie care a scos sute de magistrati, dar si mii de romani in strada.

Intrebat cum comenteaza afirmatia lui Frans Timmermans potrivit caruia Liviu Dragnea nu a parut convins, la Madrid, ca va face ce a spus ca intentioneaza sa faca privind statul de drept, presedintele PSD a raspuns vizibil iritat: "Sincer, nu am citit articolul, ma abtin".

Liviu Dragnea a reamintit ca la Madrid, cu ocazia Congresului PES, a avut intalniri cu liderii familiei europene, Frans Timmermans, Serghei Stanisev si Udo Bullman.

"Cu Frans Timmermans am avut o discutie lunga si buna, in care cred ca fiecare am inteles cum stam si fiecare a inteles de la celalalt ce isi doreste", a subliniat liderul PSD, adaugand ca a convenit cu partenerul european ca de acum inainte sa aiba discutii directe, astfel incat sa nu mai existe interpretari ale informatiilor aparute in presa.

"Eu m-am angajat, am spus la acea discutie, ca o sa ma abtin sa mai comentez despre declaratii sau cuvinte care nu mi se spun in fata. Deocamdata, in acest sens, nu vreau sa comentez", a adaugat Dragnea, intrebat insistent de jurnalisti pe subiect.

Liderul PSD a tinut sa sublinieze inca o data ca exista linii rosii nu doar in ceea ce priveste statul de drept, ci "exista o linie rosie si in ceea ce priveste drepturile fundamentale ale omului" care nu trebuie incalcata, de exemplu cei care "fac abuzuri", aluzie la procurorii DNA.

Conform articolului publicat de Politico.eu, liderul europarlamentarilor PES, Udo Bullman, a afirmat ca, la Madrid, Dragnea "s-a distantat" de tot se intampla in Romania cu sistemul judiciar si a promis ca il va sustine din toata inima pe Timmermans, care candideaza la functia de presedinte al Comisiei Europene din partea socialistilor.

La randul sau, Timmermans a declarat ca Dragnea a dat asigurari ca "nu vrea ca PSD sa paraseasca familia socialistilor europeni, ci vrea sa lucreze impreuna cu ei astfel incat toate posibilele neintelegeri sa fie lamurite".

"In urmatoarele saptamani vom vedea daca asta se intampla. (...) Nu stiu daca va reusi. Si nu stiu daca Dragnea chiar crede ce a spus", a mai spus Timmermans, punand la indoiala sinceritatea liderului PSD, Liviu Dragnea.

Mai mult, el a afirmat ca a auzit cum Dragnea a declarat pentru mass-media din Romania ca toate diferendele ar fi fost deja rezolvate. "Din pacate, nu e asa", a precizat prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans.

