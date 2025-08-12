Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, dupa sedinta social-democratilor, ca i s-a cerut premierului ca ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sa porneasca procedura de rechemare in tara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior.

"Imi aduc aminte de inca o solicitare transmisa doamnei premier (in sedinta PSD - n.red.), ca Teodor Melescanu sa porneasca procedura de rechemare in tara a lui George Maior. Stiti procedura: Ministerul de Externe - premier - presedinte", a declarat Liviu Dragnea.

George Maior, actual ambasador al Romaniei in SUA si fost director SRI, a declarat luni, referitor la scrisoarea transmisa de Rudolph Giuliani, avocat al presedintelui Donald Trump, ca aceasta este expresia unui lobby initiat de forte interesate sa apere persoane cu probleme cu legea.

"Un personaj spumos si extrem de combativ in discutiile din Statele Unite, nu stiu daca mai e avocatul lui Donald Trump. In orice caz, ea este expresia unui lobby, initiat de anumite forte care sunt interesate de apararea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justitia, asta va spun clar", a declarat, luni, George Maior.

Ads

Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al New York a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunile asupra judecatorilor.

Citeste si toate deciziile luate la CExN al PSD si cum s-a desfasurat intalnirea tensionata de la Neptun

Ads