CEx PSD: S-a cerut ca ministrul de Externe sa porneasca procedura de rechemare in tara a lui George Maior

Sambata, 01 Septembrie 2018, ora 21:00
9042 citiri
CEx PSD: S-a cerut ca ministrul de Externe sa porneasca procedura de rechemare in tara a lui George Maior
Foto: Captura Tv

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, dupa sedinta social-democratilor, ca i s-a cerut premierului ca ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sa porneasca procedura de rechemare in tara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior.

"Imi aduc aminte de inca o solicitare transmisa doamnei premier (in sedinta PSD - n.red.), ca Teodor Melescanu sa porneasca procedura de rechemare in tara a lui George Maior. Stiti procedura: Ministerul de Externe - premier - presedinte", a declarat Liviu Dragnea.

George Maior, actual ambasador al Romaniei in SUA si fost director SRI, a declarat luni, referitor la scrisoarea transmisa de Rudolph Giuliani, avocat al presedintelui Donald Trump, ca aceasta este expresia unui lobby initiat de forte interesate sa apere persoane cu probleme cu legea.

"Un personaj spumos si extrem de combativ in discutiile din Statele Unite, nu stiu daca mai e avocatul lui Donald Trump. In orice caz, ea este expresia unui lobby, initiat de anumite forte care sunt interesate de apararea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justitia, asta va spun clar", a declarat, luni, George Maior.

Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al New York a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunile asupra judecatorilor.

Citeste si toate deciziile luate la CExN al PSD si cum s-a desfasurat intalnirea tensionata de la Neptun

Capcana pe care PSD și-ar săpa-o singur dacă intră în opoziție. Consultant politic: „Va avea o viață la fel de grea”
Capcana pe care PSD și-ar săpa-o singur dacă intră în opoziție. Consultant politic: „Va avea o viață la fel de grea”
După ce a amenințat că poate ieși de la guvernare, PSD a anunțat, în urma ședinței de luni, 11 august, că își condiționează revenirea la ședințele coaliției de adoptarea imediată a...
Guvernul minoritar, varianta de coșmar pentru Bolojan și USR. Reformele promise de Guvern, amenințate de o posibilă intrare în Opoziție a PSD
Guvernul minoritar, varianta de coșmar pentru Bolojan și USR. Reformele promise de Guvern, amenințate de o posibilă intrare în Opoziție a PSD
Partidul Social Democrat amenință din nou cu ieșirea de la Guvernare, după mai multe zile de tensiuni, generate de atitudinea USR privind funeraliile de stat și doliul național pentru fostul...
#Dragnea rechemare George Maior ambasador , #presedinte PSD
Comentarii
Poza Cucucorapshan
Cucucorapshan
rank 4
Demiterea lui Maior, se pregateste Lazar!
Statul Paralel e pe duca! Vezi tot
Poza TZEPESH
TZEPESH
rank 5
Anti ciuma rosie
Infractorul sultan de tiliorman..... Vezi tot
Vezi toate comentariile (6) Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Motivul care a declansat un val de ura in Ucraina la adresa Sofiei Rotaru, cantareata celebra cu origini romanesti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Capcana pe care PSD și-ar săpa-o singur dacă intră în opoziție. Consultant politic: „Va avea o viață la fel de grea”
  2. Guvernul minoritar, varianta de coșmar pentru Bolojan și USR. Reformele promise de Guvern, amenințate de o posibilă intrare în Opoziție a PSD
  3. Trucul prin care România poate face autostrăzi și căi ferate cu banii destinați apărării. Ministrul Moșteanu: „S-ar putea construi și spitale”
  4. Se încinge lupta pentru șefia PSD. Cum ar arăta partidul sub conducerea lui Titus Corlățean. „Nu uitați, e linia lui Dragnea”
  5. Scandal și reproșuri în ședința PSD. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise. "Liderii noștri cred că sunt ținuți în menghină în Coaliție"
  6. Social-democratul care-l susține pe Titus Corlățean crede că viitorul Congres al PSD este cel al ultimei șanse
  7. Anunț major din PSD: Gabriela Firea vrea să-i ia locul lui Nicușor Dan
  8. PSD vrea Primăria Capitalei, părăsită de Nicușor Dan după ce a ajuns la Cotroceni. Cum vor decide social-democrații candidatul care va reprezenta partidul
  9. Se ascut cuțitele în interiorul PSD. Grindeanu, prima reacție după ce Corlățean a anunțat că vrea șefia partidului: "Îmi doresc ca discuțiile să nu ducă la slabirea partidului"
  10. Remus Pricopie readuce în discuție „Cazul Dominic Fritz”. Cât este de legal ca un cetățean al unui alt stat să ocupe funcții în administrația locală și centrală a României