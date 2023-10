Al treilea si al patrulea om in statul roman pleaca miercuri in Israel, intr-o vizita oficiala tinuta la secret pana in ultimul moment si in contextul unor tensiuni diplomatice in crestere, iscate de anuntul lui Liviu Dragnea privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

Abia marti seara, Guvernul a anuntat agenda acestei vizite oficiale, la invitatia prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu.

Agenda vizitei include intrevederi cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu, presedintele statului Israel, Reuven Rivlin, si cu liderul Opozitiei din Knesset, Isaac Herzog. De asemenea, premierul Viorica Dancila va avea o intrevedere cu Theophilos al III-lea, patriarhul grec-ortodox al Ierusalimului, potrivit Executivului.

Merge si Melescanu

Tocmai ministrul de Externe a fost marele absent al sedintei de guvern in care s-a adoptat memorandumul secret privind o eventuala mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, despre care sursele politice spun ca nu ar avea semnatura lui Teodor Melescanu.

Teodor Melescanu, care nu era in tara nici in ziua in care presedintele Romaniei a raspuns in termeni duri intentiei de relocare a resedintei diplomatice, o va insoti, totusi, pe Viorica Dancila in vizita oficiala pe care aceasta o efectueaza in Israel.

Anuntul a fost facut, marti seara, de Ministerul Afacerilor Externe, in comunicatul in care este anuntata agenda de lucru a institutiei.

Dragnea zboara direct din Estonia?

In ce-l priveste pe Liviu Dragnea, primele indicii au aparut cand Antena 3 a publicat o invitatie pe care premierul Benjamin Netanyahu i-a transmis-o. Netanyahu il cheama pe liderul PSD in Israel, sa discute "chestiuni legate de cooperare si viitor".

Surse politice au confirmat pentru Ziare.comca seful Camerei Deputatilor va onora invitatia si se va deplasa miercuri in Israel. Marti Dragnea s-a aflat la Tallinn, in Estonia, unde a participat alaturi de seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la Conferinta Presedintilor Parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene.

Dragnea si-a trimis fostul aghiotant inainte in Israel

Despre vizita Guvernul spune marti seara ca "se inscrie in seria de contacte politico-diplomatice destinate marcarii aniversarilor care fac din 2018 un an de referinta pentru relatia bilaterala, respectiv 70 de ani de la crearea Statului Israel, 70 de ani de relatii diplomatice neintrerupte si 100 de ani de la crearea statului roman modern" si nimic de mutarea ambasadei Romaniei.

Insa desi prezentarea indica protocol si nimic mai mult, totul a fost tinut la secret, oficialii evitand orice raspuns pusi in fata intrebarilor jurnalistilor. De exemplu, intrebat dupa sedinta de guvern daca Dancila urmeaza sa plece miercuri in Israel, purtatorul de cuvant Nelu Barbu a spus doar ca programul sefei Executivului va fi facut public de biroul de presa.

Pe de alta parte, dintr-un memorandum intern al Camerei Deputatilor, am aflat ca vizita pare ca a fost destul de amanuntit planificata si ca Adrian Mladinoiu, fostul aghiotant al lui Liviu Dragnea si actual secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, si deputatul Silviu Vexler, reprezentantul in Parlamentul Romaniei al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, au fost trimisi inainte sa o pregateasca.

Ei se afla in vizita oficiala in Israel din data de 22 aprilie.

"Domnul Vexler participa la delegatia care il va insoti pe domnul Adrian Mladinoiu, secretar de stat la SG, in vizita oficiala in Statul Israel, 22 - 25 aprilie", a spus in sedinta Biroului Permanent al Camerei Deputatilor vicepresedintele Gabriel Vlase.

Dragnea trebuia sa fie miercuri la Inalta Curte

Amintim ca Liviu Dragnea ar fi trebuit sa fie prezent miercuri la Inalta Curte unde se judeca unul dintre ultimele termene in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman.

El si-a rezervat dreptul de a da declaratii in acest dosar dupa ce toti martorii si inculpatii au fost audiati si dupa acest moment Inalta Curte ar fi declarat cercetarea judecatoreasca finalizata si ar fi putut pronunta sentintele.

