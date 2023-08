Dragnea spune ca articolele din Legile Justitiei declarate neconstitutionale vor fi modificate rapid in Parlament

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a spus ca articolele din Legile Justitiei declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala vor fi modificate foarte repede in Parlament, mentionand ca este important ca restul prevederilor au fost declarate constitutionale.

"Legile Justitiei au fost adoptate de Parlament. CCR s-a pronuntat pe doua legi, articolele declarate neconstitutionale vor fi modificate. Deci deciziile CCR vor fi transpuse in legislatie foarte repede. Celelalte articole au fost declarate constitutionale, ceea ce este foarte important", a afirmat Dragnea, duminica seara, la Romania TV.

El a sustinut ca legislatia trebuie sa creeze conditii pentru protejarea judecatorilor astfel incat acestia sa ia decizii "neinfluentati direct sau indirect".

"Foarte important pentru statul roman este ca legislatia romaneasca sa creeze conditiile si sperantele ca judecatorii nu mai pot fi influentati, sa nu mai existe sanse, posibilitati care sa dea senzatia unora ca sunt presati.

Deci legislatia trebuie sa creeze conditii ca judecatorii din Romania sa aiba toate prevederile legale care sa-i protejeze si sa le dea posibilitatea ca, atunci cand iau o decizie, sa o ia neinfluentati direct sau indirect", a afirmat Dragnea.

Totodata, liderul PSD spune ca au aparut prea multe informatii ca decizii ale unor magistrati au fost luate sub "anumite influente".

"Pentru ca au aparut prea multe informatii, declaratii, inregistrari in ultima perioada care arata ca anumite decizii ale unor magistrati au fost luate sub anumite influente venite din partea unor anumite institutii sau persoane. De aici pleaca o doza de neincredere in acest sistem, ceea ce nu e corect", a mai spus Dragnea.

Situatia Justitiei din Romania va fi dezbatuta, miercuri, in Parlamentul European

