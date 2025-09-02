Dragnea spune ce se intampla cu pesedistii care nu voteaza arestarea lui Sova

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca senatorii partidului au fost convocati sa participe la votul de joi, din Parlament, privind ridicarea imunitatii lui Dan Sova, si ca vor vota pentru aprobarea solicitarii DNA, dar nu va dispune sanctiuni imediate pentru cei care nu vor respecta decizia.

"Decizia politica a PSD este ca parlamentarii PSD, senatorii si deputatii, vor vota pentru ridicarea imunitatii in cele trei cazuri (Ioan Oltean si Catalin Teodorescu la Camera Deputatilor si Dan Sova la Senat - n.red.) ", a declarat presedintele PSD Liviu Dragnea, la finalul sedintei Biroului Permanent National al partidului.

Intrebat daca acelasi vot va fi si cazul lui Dan Sova, presedintele PSD a spus ca senatorii social-democrati "sunt convocati, sunt la serviciu si vor vota pentru asta".

Solicitat insa sa raspunda ce se va intampla daca senatorii nu vor respecta decizia politica a partidului, Dragnea nu a mentionat sanctiuni imediate pentru acestia si a spus doar ca le va dori "foarte mult succes la un moment dat", sugerand ca nu vor mai fi pusi pe liste la alegerile parlamentare din 2016.

"Nu trebuie sa fac eu ceva, dar am discutat si in Comitetul Executiv National si in Biroul Permanent si in discutii cu multi membri de partid din tara si in discutii cu colegii parlamentari ca, totusi, democratia de partid inseamna sa-ti spui parerea in perioada cand se dezbat anumite propuneri de decizii.

Dupa ce au fost adoptate niste decizii politice ale partidului din care faci parte, corect este sa le respecti. Daca vor fi colegi care, in mod frecvent, nu vor tine cont de deciziile care se iau in mod democratic in partid, probabil ca la un moment dat, partidul se va gandi ca nu mai poate sustine astfel de membri in anumite pozitii.

Nu suntem un partid din independenti, in care fiecare candideaza independent, fiecare are un proiect politic propriu. (...) Ca noi sa fim credibili este ca dupa ce se iau aceste decizii, trebuie sa le respectam. Cei care vor sa aiba pareri personale, cei care vor sa aiba proiecte personale si care vor sa fie vedete la televizor o sa le dorim foarte mult succes la un moment dat. (...) Cel mai important este anul viitor cand se fac listele si la locale si la parlamentare", a spus Dragnea.

