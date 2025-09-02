Dragnea spune ce se intampla cu pesedistii care nu voteaza arestarea lui Sova

Miercuri, 02 Decembrie 2015, ora 16:02
4861 citiri
Dragnea spune ce se intampla cu pesedistii care nu voteaza arestarea lui Sova
Foto: Facebook/ Liviu Dragnea

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca senatorii partidului au fost convocati sa participe la votul de joi, din Parlament, privind ridicarea imunitatii lui Dan Sova, si ca vor vota pentru aprobarea solicitarii DNA, dar nu va dispune sanctiuni imediate pentru cei care nu vor respecta decizia.

"Decizia politica a PSD este ca parlamentarii PSD, senatorii si deputatii, vor vota pentru ridicarea imunitatii in cele trei cazuri (Ioan Oltean si Catalin Teodorescu la Camera Deputatilor si Dan Sova la Senat - n.red.) ", a declarat presedintele PSD Liviu Dragnea, la finalul sedintei Biroului Permanent National al partidului.

Intrebat daca acelasi vot va fi si cazul lui Dan Sova, presedintele PSD a spus ca senatorii social-democrati "sunt convocati, sunt la serviciu si vor vota pentru asta".

Solicitat insa sa raspunda ce se va intampla daca senatorii nu vor respecta decizia politica a partidului, Dragnea nu a mentionat sanctiuni imediate pentru acestia si a spus doar ca le va dori "foarte mult succes la un moment dat", sugerand ca nu vor mai fi pusi pe liste la alegerile parlamentare din 2016.

"Nu trebuie sa fac eu ceva, dar am discutat si in Comitetul Executiv National si in Biroul Permanent si in discutii cu multi membri de partid din tara si in discutii cu colegii parlamentari ca, totusi, democratia de partid inseamna sa-ti spui parerea in perioada cand se dezbat anumite propuneri de decizii.

Dupa ce au fost adoptate niste decizii politice ale partidului din care faci parte, corect este sa le respecti. Daca vor fi colegi care, in mod frecvent, nu vor tine cont de deciziile care se iau in mod democratic in partid, probabil ca la un moment dat, partidul se va gandi ca nu mai poate sustine astfel de membri in anumite pozitii.

Nu suntem un partid din independenti, in care fiecare candideaza independent, fiecare are un proiect politic propriu. (...) Ca noi sa fim credibili este ca dupa ce se iau aceste decizii, trebuie sa le respectam. Cei care vor sa aiba pareri personale, cei care vor sa aiba proiecte personale si care vor sa fie vedete la televizor o sa le dorim foarte mult succes la un moment dat. (...) Cel mai important este anul viitor cand se fac listele si la locale si la parlamentare", a spus Dragnea.

Parlamentarii „fără voce”. Deputații și senatorii care, de când au fost aleși, nu au spus nimic în afară de jurământ
Parlamentarii „fără voce”. Deputații și senatorii care, de când au fost aleși, nu au spus nimic în afară de jurământ
Tema privind reducerea numărului de parlamentari, de la aproape 500 la 300, rămâne doar o polemică aprinsă în vreme de campanie. Până la viitoarea dezbatere amplă pe marginea acestui...
România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, avertizează ministrul Economiei. "Asta-i realitatea" VIDEO
România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, avertizează ministrul Economiei. "Asta-i realitatea" VIDEO
Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat luni seară, 1 septembrie, că România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile. ”Realitatea este...
#Dragnea vot Sova, #vot Dan Sova Camera Deputatilor , #presedinte PSD
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Putin a gasit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: "Aceasta criza nu a aparut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei"
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Ianis Hagi semneaza, dupa ce a refuzat o oferta din La Liga!

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Parlamentarii „fără voce”. Deputații și senatorii care, de când au fost aleși, nu au spus nimic în afară de jurământ
  2. România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, avertizează ministrul Economiei. "Asta-i realitatea" VIDEO
  3. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, despre situația lui Ilie Bolojan: "Nimeni nu îl vrea plecat. Sunt fericiți să scoată cărbunii încinși din foc cu mâna lui"
  4. "Se tem să explice românilor de ce cresc taxele". AUR, nou atac la Guvernul Bolojan. "România nu poate fi condusă prin angajări de răspundere la foc automat"
  5. "Nu pot pune austeritatea doar pe spatele oamenilor". Ministrul Energiei a donat și în august statului 20% din salariul său
  6. E oficial! Nicușor Dan i-a invitat marți la Cotroceni pe liderii partidelor din Coaliție pentru a dezamorsa criza politică. Kelemen Hunor: "Președintele e mediator"
  7. Lia Olguța Vasilescu îi cere lui Bolojan să amâne planurile de austeritate: "Acolo sunt foarte multe greșeli care, dacă nu se corectează, vor anula această reformă"
  8. George Simion, deranjat că nu s-a cântat imnul României de 5 ori în ședința în care Executivul și-a asumat pachetul 2 de măsuri de austeritate
  9. Bolojan e singurul politician de 30 de ani încoace care încearcă să taie hoția încuibată în statul român, atacă CTP. "A încasat insulte și ură cât cuprinde"
  10. Bolojan, hotărât să își dea demisia: "De marți să vă căutați alt premier". Conferință de presă anunțată la Guvern