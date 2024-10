Dragnea vrea referendum pentru familie in 30 septembrie sau prima duminica din octombrie

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul dorit de Coalitia pentru familie ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie.

Declaratia a fost facuta la Palatul Parlamentului, dupa intalnirea cu premierul Irlandei.

Liderul PSD a spus ca va discuta cu partenerii de coalitie, sugerand totusi ca in prima saptamana a lunii septembrie sa se dea votul in Senat "pentru declansarea referendumului in sensul dorit de cei 3 milioane de romani".

"Referendumul poate fi organizat la sfarsitul lunii septembrie, pe 30, sau in prima duminica din octombrie. O sa avem o discutie si cu Guvernul. (...) O vom avea in perioada urmatoare, pentru ca oricum se va organiza, asa ca sa prindem bani in buget", a explicat Liviu Dragnea.

In plus, liderul PSD a tinut sa sublinieze ca "nu e obligatoriu sa fie duminica si nu e obligatoriu doar o zi; nu e limitativ".

Un astfel de referendum intins pe doua zile a fost si cel din 2003, tot pentru revizuirea Constitutiei, desfasurat in perioada 18-19 octombrie.

Intrebat de jurnalisti ce se mai intampla cu legea Parteneriatului civil, dupa decizia Curtii Constitutionale, Liviu Dragnea a spus ca vor avea loc discutii cu asociatiile implicate astfel incat "sa se clarifice multe lucruri".

"Nu am fost si nu voi fi niciodata intolerant, trebuie sa clarificam notiunea de familie, dar si parteneriatul civil. Fiecare cetatean din Romania sa aiba posibilitatea sa traiasca asa cum simte, fara sa deranjeze.

E un subiect foarte sensibil, de aceea, ma abtin sa spun lucruri pana cand nu e cat de cat finalizat un draft sa aiba sanse sa fie votat in Parlament", a mai spus Liviu Dragnea.

In schimb, presedintele PSD s-a aratat evaziv in legatura cu posibila suprapunere a celor doua decizii politice.

"Nu stiu daca e bine ca dezbaterea in Parlament pe acest proiect sa fie in aceeasi perioada a campaniei pentru referendum", a precizat el.

Intrebat de jurnalisti daca ar fi de acord ca cuplurile de homosexuali sa infieze copii, Liviu Dragnea a raspuns: "Eu personal ma rezerv aici; nu vreau sa spun mai multe lucruri".

Declaratiile au fost facute la finalul intalnirii cu premierul Irlandei, Leo Varadkar, care efectueaza o vizita oficiala in tara noastra, avand in program intrevederi cu presedintele Iohannis si cu premierul Dancila.

Leo Varadkar este primul premier homosexual al unei tari catolice, el anuntand public acest lucru in 2015, cu ocazia referendumului organizat in Irlanda pentru legalizarea casatoriei intre persoane de acelasi sex.

Intrebat de jurnalisti daca a discutat cu premierul irlandez pe tema referendumului pentru familie si a Legii parteneriatului civil, Liviu Dragnea a sustinut ca subiectul nu a fost abordat deloc.

