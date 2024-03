Escobar de Teleorman

Raspunsul DNA la intrebarile jurnalistilor dupa dezvaluirea Rise Project privind afacerile lui Liviu Dragnea din Teleorman si raportul secret DIPI care le detaliaza explica, probabil, unul dintre motivele pentru care aceasta institutie este sub un asalt fara precedent. Din 2016 procurorii anticoruptie au intrat in zona cea mai fierbinte pentru baronul de Teleorman - afacerile Tel Drum.

Si tot investigatia explica cel putin unul dintre motivele pentru care ancheta nu este chiar galop de sanatate. Juridic, este foarte greu de facut legatura dintre Liviu Dragnea si Tel Drum pentru ca ceea ce detine el, potrivit Rise Project, sunt actiuni la purtator, cele care nu presupun nicio inregistrare.

Se vorbeste despre licitatii trucate, cu dedicatie. Pe de-o parte, caietul de sarcini cu dedicatie nu prea mai e abuz in serviciu conform iluminatei CCR, pe de alta parte, trebuie inteles si cum functiona Republica Teleorman. Acolo legatura dintre Dragnea si Tel Drum este in opinia mea atat de clara, atat de indubitabila, incat nici macar nu e nevoie ca cineva sa dea un telefon sau sa emita un ordin. Pur si simplu, Tel Drum are partie. Nimanui nu-i trece prin cap sa i se opuna sau sa il concureze.

Asta nu inseamna ca ancheta e sortita esecului. Dimpotriva. As zice ca asaltul asupra DNA este cu atat mai inversunat cu cat ea a avansat mai mult. Vedem din comunicatul DNA ca au fost audiati martori, au fost ridicate documente, au fost cerute comisii rogatorii. Mi-e foarte greu sa cred ca dl Dragnea nu a aflat asta.

Imi aduc aminte ca atunci cand DNA l-a luat in vizor de Costel Comana, partener al lui Liviu Dragnea, omul prin intermediul caruia, potrivit Rise Project, Liviu Dragnea desfasura operatiuni in Brazilia, acesta a fost gasit mort. S-a sinucis, "a fost sinucis"? Greu de spus, in orice caz mi-e foarte greu sa cred ca intre moartea sa si faptul ca intrase in vizorul anticoruptiei nu exista nicio legatura.

Vad ca imediat dupa aparitia investigatiei Rise Project, Traian Basescu a simtit nevoia sa acuze protectia de care s-ar bucura Liviu Dragnea din partea DNA:

"Foarte multi se intreaba de ce, pana acum, nici Parchetul General, nici DNA-ul si nici Parlamentul nu au inceput o ancheta serioasa legata de afacerile domnului Dragnea, fie ca vorbim de Tel Drum, afacerile din Brazilia, afacerile cu terenuri de vanatoare, afaceri cu ferme de porci, cu iazuri, cu terenuri si multe altele. Au curs rauri de cerneala in presa, au fost informatii date de institutii specializate legat de afacerile lu Dragnea si ale acolitilor sai. Si, totusi, nimic. Dragnea este intangibil. Oare de ce?"

In primul rand, eu nu prea vad aceasta intangibilitate. Liviu Dragnea a fost condamnat intr-un dosar intrumentat de DNA. Liviu Dragnea se indreapta spre o noua condamnare in alt dosar instrumentat de DNA si care ii creeaza fibrilatii atat de puternice incat a fost in stare sa intoarca tara cu fundul in sus ca sa intre sub prag si sa scape de puscarie. Si iata ca exista o investigatie Tel Drum. Cam mult pentru o protectie, as zice.

Dar investigatia Rise aduce detalii foarte interesante despre o alta posibila protectie, cu mult mai usor de fundamentat as zice eu.

Cand a fost intocmita "Nota privind aspecte care afecteaza climatul socio-economic al judetului Teleorman", care a urmat un lung parcurs in Ministerul de Interne? In 2011. Cine era ministru de Interne in 2011? Traian Igas, in Guvernul Boc. Cine era stapanul serviciilor secrete, deci inclusiv DIPI, in 2011? Cumva Traian Basescu?

In 2010, potrivit jurnalistului Alex Costache, DNA inchidea un dosar Tel Drum. Cine era seful DNA pe vreema aceea? Cumva dl Morar?

Una peste alta, pana in 2013 a avut Liviu Dragnea vreo problema penala? Nu. Oare de ce DNA Morar nu a trecut nici macar pe acelasi trotuar cu Liviu Drangea cel provenit din PD? Cel folosit de Traian Basescu ca praghie de amenintare ca sa il convinga pe Victor Ponta sa semneze pactul de coabitare. Nu stiu ce sa zic... Cine striga "hotul"?

Fapt este ca Liviu Dragnea este acum mai incoltit ca niciodata si reactioneaza ca atare. Iar declaratia pe care a facut-o duminica la Romania TV cred ca este de natura sa anunte vremuri teribile: "Raspunsul nostru va fi pe masura. Vom raspunde legal si constitutional. Voi discuta maine si cu domnul Tariceanu, cu premierul si cu Guvernul. Toata lumea trage in noi si noi intoarcem obrazul. Vom avea o alta atitudine. Sa vedem cine nu vrea pace si stabilitate. Am foarte multe banuieli. Sunt oameni implicati si foarte multi bani. Daca nu se poate, jucam pe terenul lor".

Acesta declaratie de razboi impotriva unui adversar devenit cumva generic, Soros, ma tem ca va fi paravanul unui razboi cu tot ceea reprezinta o amenintare pentru Liviu Dragnea, de la presa, la adversari politici, evident DNA si chiar protestatari.

ANAF a calcat deja Rise Project si Hotnews. Duminica am vazut o atitudine schimbata a Jandarmeriei, subordonata dnei ministru de Interne. Jandarmeria a hartuit protestatarii cu toate ca acestia au fost la fel de pasnici ca pana acum.

Liviu Dragnea nu mai are multe de pierdut. Controleaza guvernarea, controleaza institutii de forta, controleaza Parlamentul, controleaza CCR, este pe cale sa aiba un serviciu secret exclusiv la latitutindea sa (prin aceeasi Carmen Dan) fara absolut niciun control (unde sunt aparatorii drepturilor omului, acum cand CCR binecuvanteaza acest monstru discretionar?) si cred ca va fi dispus la orice ca sa-si scape pielea.

Din punctul meu de vedere, Liviu Dragnea este un soi de Pablo Escobar de Teleorman, un mare pericol in acest moment pentru Romania.

