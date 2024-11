Soarta lui Ponta in PSD, transata la o intalnire cu "vechiul prieten" Dragnea

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca a avut zilele trecute o intalnire cu fostul premier Victor Ponta "ca vechi prieteni", adaugand ca acesta ramane in PSD.

"Am avut o intalnire cu domnul Ponta duminica, de doua ore, ca vechi prieteni. Bineinteles ca ramane in PSD", a spus Dragnea dupa o intalnire informala cu reprezentatii UNPR, intrebat daca a vorbit in ultima vreme cu Ponta si daca acesta isi face un alt partid sau ramane in PSD.

Reprezentantii PSD si cei ai UNPR au avut, marti, o intalnire informala intr-un restaurant din Bucuresti, in care au decis ca vor colabora in continuare in Parlament.

"Pentru a avea sprijinul PSD, Guvernul trebuie sa pastreze in proiectul de buget masurile bune"

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a mai declarat marti ca termenul de 10 decembrie pentru depunerea proiectului de buget la Parlament este prea indepartat si a subliniat ca, pentru a avea in continuare sprijinul PSD, Executivul trebuie sa pastreze in acest proiect masurile care aduc bunastare romanilor.

"Cred ca termenul de 10 decembrie este prea indepartat. De ce le trebuie atat de mult timp? Discutam de un Guvern format din experti care teoretic ar trebui sa stie lucruri, au cateva zile de cand au ajuns la ministere, nu au plecat de la zero, ministrul Teodorovici le-a lasat un proiect de buget incheiat. Sigur, e libertatea dumnealor sa il modifice, dar trebuie sa pastreze in el, pentru a continua sprijinul nostru, masurile bune care aduc bunastare romanilor, atat companiilor si de stat si private, cat si persoanelor fizice, cetatenilor.

Ar trebui sa se gandeasca Guvernul ca orice intarziere de depunere a bugetului in Parlament intarzie foarte mult adoptarea bugetelor locale si masurile economice care trebuie sa fie implementate", a precizat Dragnea dupa intalnirea informala pe care a avut-o alaturi de alti colegi din PSD cu reprezentanti ai UNPR.

