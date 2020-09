De ce a fost achitat Darius Valcov in dosarul in care era judecat pentru instigare la spaga

Acuzatiile procurorilor

Ce alte dosare mai are Darius Valcov

Acesta este un dosar mai putin mediatizat in care este judecat Darius Valcov. Saptamana aceasta el a fost condamnat , la sase ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie. Decizia a fost data de Tribunalul Dolj si poate fi atacata cu apel la Curtea de Apel Craiova.El a fost achitat in baza articolului 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedura penala- fapta nu este prevazuta de legea penala. Judecatorii au decis ridicarea sechestrelor puse in acest caz de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt."In ceea ce-l priveste pe inculpatul Darius Valcol, instanta retine ca singura proba care ar concorda in ideea celor retinute in actul de sesizare este declaratia martorului B.D.I., declaratie care nu poate avea credibilitate, pe de o parte, avand in vedere relatiile de dusmanie exitente intre inculpatul Valcov si acesta, iar pe de alta parte, de intreg material probatoriu administrat in cursul urmaririi penale si in cursul cercetarii judcatoresti", se arata in motivarea instantei."Din perspectiva existentei celor doua infractiuni retinute in sarcina inculpatului Valcov Darius, avand in vedere declaratiile martorilor audiati in cursul urmaririi penale, instanta retine ca acestia au facut afirmatii de natura ca au auzit ca societatea ar fi fost controlata de inculpat sau ca in urma unor discutii, inculpatul s-ar fi implicat in ceea ce priveste infiintarea si ulterior desfasurarea activitatilor de cadastru la societatea respectiva, dar nici o proba nu itereaza in ideea ca Valcov s-ar fi implicat in mod efectiv in infiintarea societatii, angajarea personalului, intermedierea unor relatii la OCPI O, unde erau trimise lucrarile de cadastru executate", mai arata instanta."Avand in vedere cele mentionate mai sus, instanta urmeaza sa dispuna si pentru inculpatul Darius Valcov achitarea in baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., nefiind indeplinite conditiile de tipicitate ale infractiunilor de instigare la dare de mita si instigare la luare de mita retinute in sarcina sa", concluzioneaza judecatorii.In dosarul aflat pe masa Tribunalului Gorj, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, il acuzau pe Darius Valcov ca a initiat constituirea unui numar de trei societati care actionau ca un tot unitar, respectiv SC Millenium Topographica SRL, SC Contis Company SRL si SCA Ciobanu si Asociatii.Ulterior, fostul ministru al Finantelor Publice a decis sa-l coopteze, in cadrul uneia dintre acestea, pe Eduard Cincu, functionar al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliare (OCPI) Olt, care sa verifice in prealabil documentatia intocmita de catre angajatii SC Millenium Topographica SRL - avand ca activitate cadastru - astfel incat sa nu fie inregistrate multe respingeri de la OCPI.Pe langa Darius Valcov, au fost trimisi in judecata si Mircea Dogaru, fost consilier juridic al Millenium Topgraphica, si Elena Calota, administratorul societatii, ambii pentru dare de mita, dar si functionarul public din cadrul OCPI Olt, Eduard Cincu, pentru luare de mita.Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, Mircea Dogaru a fost cel care, in perioada ianuarie - aprilie 2012, i-a remis lui Eduard Cincu, functionar public din cadrul OCPI Olt, suma de 1.000 lei lunar, el fiind acuzat de dare de mita in forma continuata.Tot in luna iulie 2020, el a fost condamnat de catre Tribunalul Dolj la 6 ani si jumatate intr-un alt dosar de coruptie, instrumentat de DNA . Sentinta nu este insa definitiva.Valcov mai are un proces la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare . Procesul e suspendat ca urmare a sesizarii CJUE in contextul deciziei Curtii Constitutionale privind completurile de 3 judecatori nespecializate in judecarea dosarelor de coruptie.