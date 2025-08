Balamuc in Dragdanistan: De ce nu e bine sa radem de "tentativa de asasinat"

Cum li se iau mintile romanilor, uscandu-li-se lacrimile varsate la moartea primului martir si la decesul democratiei? Li se distrage atentia de la tragedia tarii prin transformarea ei in balamuc si scena de balci.

Teatrul absurd si ieftin inscenat de Liviu Dragnea la Antena3 cu Alessandra Stoicescu, femeia care, suparata pe criticile mele la adresa sefului ei securist, Felix, ii cerea cu ani in urma directorului meu general sa ma dea afara de la Deutsche Welle, nu e decat ultimul act dintr-un amplu spectacol.

Unul imund, ca pornografia de cea mai joasa speta, dar cu grija regizat in ideea ca, dupa ce l-ai indopat cu painea unor parelnice mariri de salarii si pensii, dupa nimic nu va tanji mai mult poporul de prostit, care se crede bine hranit, decat dupa circ.

Diversiunea da, dar...

Cu concursul politicienilor, latrinele dezinformatoare ale clepotcratiei livreaza deci un spectacol al dementei bine dozate, al diversiunii, al da-dar-ismului, numit de anglo-saxoni "whataboutism".

E un sofism, un fault logic de genul celui aplicat de Putin cand, intrebat de incalcarea violenta a drepturilor omului in Rusia, KGB-istul a raspuns, "da, dar ce e cu cenzura din Ucraina, ce fel de ziarist esti de nu intrebi"?

Nu mai putin diversionist i-au actionat dascalii bolsevici acum exact 50 de ani. Cand, intrebati de ce invadeaza Cehoslovacia, o tara socialista prietena, cozile de topor din agitpropul tiraniei ruse replicau: "Da, dar ce-i cu americanii in Vietnam?" - disimuland faptul ca americanii intervenisera in Indochina sa apere libertatea, nu s-o sugrume, ca regimul Brejnev, la Praga.

Speriati de irezistibila forta de atractie a libertatii care-i determinase pe cehi sa-l urmeze, uniti, pe izbavitorul lor, Alexander Dubcek, un ex-aparatcik propunand "socialism cu fata umana", slugile stalinismului pur si dur chemasera Moscova in ajutor.

Comunismul sovietic si tancurile sale rusesti, nemtesti si unguresti n-aveau sa-i dezamageasca decat 21 ani mai tarziu. Cand si Ceausescu le-ar fi chemat sa-i sustina dictatura, clatinandu-se perceptibil, dupa repetatele lovituri demolatoare in esafodajul imperiului edificat dupa razboi de rusi.

Daca la Kremlin timpul n-ar fi incetat sa mai aiba rabdare cu satrapii si fermitatea Vestului n-ar fi adus la domnie un soi de nou Dubcek, numit Gorbaciov, reticent in a escamota prin whataboutism, deci dadarism, bolile mortale ale imperiului sau angrenat intr-o disolutie care n-avea sa ocoleasca nici Romania national-ceausista, tara omului nou, hibrid, securisto-legionar.

Reinscaunat in Dragdanistan pentru uzul marilor corupti ai regimului Dragnea, cel nascut de o mama-hotie-fanariota si de un tata-PCRisto-ceausist, acest "om nou" a imprumutat chipul unui Valcov, cel cu zeci de tablouri furate si ascunse in pereti.

Al unui Toader, ale carui initiative in materie de strambare a Justitiei si de inmormantare a anticoruptiei sunt net mai respingatoare decat negii care-i mutileaza fata de politruc onctuos. Si al unei Carmen Dan, vesnic in priza la sefia unui MAI si a unei jandarmerii capturate de un grup infractional, care si-a patat mainile cu sange conducand o operatiune de maltratare si gazare a romanilor, in fapt de inceput de conflagratie antiromaneasca.

Manipularile lui Decat-Dan

Or, in ciuda monstruozitatii pe care foarte probabil a condus-o personal si s-a soldat cu sute de raniri, ministrul refuza sa demisioneze, scuipand pe demnitatea romanilor la fel de nonsalant si cinic precum aceia care au adus PSD la putere "pisandu-se pe el de vot". In schimb, Carmen Dam aplica, abil, dadarismul.

Intrebata de ce jandarmii ei au gazat si au lovit salbatic, in capete, oameni pasnici, dezarmati, cu mainile ridicate, Decat-Dan n-a raspuns, ci a replicat indirect, dupa metoda agitpropului sovietic. Si dupa tiparul publicitar, nu mai putin diversionist, al "heringului rosu".

Intr-o declaratie ce n-a permis intrebari ale presei, ea a distras atentia de la veritabila problema a prepararii, prin manipulari, a cruzimilor antiromanesti, ca si de la provocarile probabil pregatitoare ale bestialitatilor, de care e responsabil regimul in complicitate cu vicleniile tactice ale Jandarmeriei.

In schimb, declaratia ei i-a culpabilizat pe criticii barbariei. Pe care i-a acuzat explicit de manipulare si, implicit, de ipocrizie si cruzime, cand a lansat unul din da-dar-ismele ei. Da, dar "cum v-ati fi dorit sa iasa Stefania din spital? Erau fericiti cei care au atacat-o mediatic, daca iesea in scaun cu rotile?"

Ca si cum indiciile n-ar sugera sau proba ca jandarmii ei au expediat-o la moarte, voluntar sau nu, pe femeia jandarm, ca apoi cadavrul ei sa livreze bestiilor si televiziunilor arondate o justificare si o legitimare ale barbariilor si ale acuzei, false, de lovitura de stat, pusa, fireste, in carca victimelor si nu a celor care au transpus-o intru debarcarea lui Iohannis si capturarea tarii pe modelul Erdogan.

Rade lumea? Cu atat mai bine

Diversionismul de tip sovietic e si marca autovictimizarii si inscenarii productive pe linia Mioritei a unor Dragnea si Valcov. Cum sa se abata mai eficient atentia de la cataclismicul esec al conspirationistilor dragnioti conseiati de israelieni, decat prin fictive tentative de asasinat, in fapt prin manevre ultranationaliste si antisemite, incriminand evrei, ca Soros, ori straini, ca multinationalele, chipurile insetate de gaz romanesc? Rade lumea? Cu atat mai bine.

Cu atat mai greu va intelege ca, vorba lui Vladimir Tismaneanu, Dragnea a pus in scena, la Antena 3, "fantasma perfidului alogen, ultimul refugiu al (liderului) ticalos" apeland "la un nationalism purulent si specios"...spre a-si procura sansa de a "rascoli magma celui mai josnic numitor comun".

Si a-i readuce la matca PSDista pe ultranationalistii astfel orbiti, care i-au dorit in ultima vreme "m..e PSD".

Il crede lumea pe Dragnea nebun? Cu atat mai neinteresanta devine tragedia reala a unei Romanii transformate in Dragdanistan. In balamuc si scena de razboi civil, ca sa scape de gratii Dragnea, Dan si cleptocratia.

Cu atat mai putin il va boci lumea pe Ilie Gazea, primul martir al protestelor.

Cu atat mai rar va elogia lumea milionul de romani care au demonstrat curaj, demnitate si luciditate, sustinand campania "#Farapenali in functii publice".

Cu atat mai redusa va fi indignarea starnita, legitim, de clasificarea unor informatii in fapt banale, de catre ministrul de Interne. Ori revolta iscata de incapacitatea Jandarmeriei de a raspunde la intrebari de bun simt. Cum ar fi carentele ei logistice si surplusul de casti cu numere de identificare ascunse, inexplicabile in conditii de indelungata si minutioasa pregatire propagandistica si militara a unei interventii cu efectiv extrem de numeros si armament ilegal.

Are Dragnea un "cote" usor hazliu, psihotic-conspirationist si megaloman, ca Ceausescu, Maduro, Chavez si Erdogan? De buna seama. Dar circul si balciul unor infractori gandind exclusiv in oglinda, pe baza de "ba p'a ma-tii", care acuza sistematic pe altii de ce-ar fi vrut ei sa faca, dar nu le-a iesit, sunt mai ales o diversiune ca dadarismul lor de extractie sovietica.

Rasul e bun. Dar subversivitatea lui poate actiona in dublu sens. Romanii ar face bine sa evite sa rada la clovneriile insidioase si toxice ale unui regim tiranic, potential asasin si liberticid.

Petre M.Iancu

