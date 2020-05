Ce mai e nou pe insula Belina, cuibusor de nebunii?

Cum a aflat ministrul Mediului secretul lui Polichinelle

O, ce veste minunata, dar exista o intrebare pe care nu pare sa si-o fi pus-o nimeni, si cu atat mai putin ar putea sa ne dea cineva rapsunsul la ea: dupa ce insula a redevenit a statului,O va tine ca pe un bibelou, in vitrina cu trofee?Dupa un vechi obicei dambovitean, domnul Orban ori n-a stiut sa ne explice totul pana la capat, ori a ocolit cu grija raspunsul. Caci preluarea insulei de catre stat este fireasca, are baza juridica, dar nu constituie un scop in sine.Scopul in sine este ca ea, si nu unui grup restrans de privilegiati. Iar despre cum va deveni utila insula, asta nu ne-a vorbit nimeni cu subiect si predicat.Revenirea acestui bun inapoi la locul lui, respectiv la stat, este fara indoiala un suces al guvernului liberal, dar din spusele premierului, nu deduci deloc cum are de gand statul sa-l foloseasca in viitor:Ce inseamna "toate masurile necesare"? Cand spui ca trebuie facut ceva, dar nu spui ce anume, inseamna ca esti plin de bune intentii si chiar entuziast, dar nu reusesti sa pui punctul pe "i".Pentru ca respectivul punct sa fie pus pe respectivul "i", s-a deplasat luni la fata locului un membru al Guvernului, domnul Costel Alexe, ministrul Mediului, si a ajuns sa afle exact secretul lui Polichinelle:Merci. Domnul ministru lasa impresia ca s-a dus pana la Belina ca sa ia o decizie dupa ce va face o analiza despre ce a vazut acolo si ce cunoastem cu totii: heliportul, unitatea de cazare, complexul de protocol si mai multe constructii, inclusiv gratarul pentru mititei. Oho, de cata vreme le-am vazut si noi, fotografiate, filmate din avion si chiar din satelit! Deja vu.Poate ca n-a facut rau ministrul ca s-a dus la fata locului, dar pentru noi este interesant nu faptul ca s-a dus sau ca nu s-a dus, ci viziunea Guvernului cu privire la viitorul insulei:, sau o va lasa in plata Domnului, asa cum a lasat mai multe statiuni balneare, inclusiv una milenara - Baile Herculane?N-as vrea sa cobesc, dar parca vad acest coltisor de rai ajugand peste cativa ani in paragina, ca multe altele, caci statul este cel mai nereusit administrator. Asta se stie.Nimeni nu s-a pronuntat cu ceva concret in aceasta directie, in afara catorva aluzii vagi, probabil in nume propriu, din partea unor persoane oficiale: ca s-ar avea in vedere scopuri turistice, ca s-ar crea acolo un paradis ecologic sau un teren de cercetari "bio".M-as fi asteptat ca, dupa ce ministrul s-a aratat atat de preocupat privind problemele insulei, sa aud cateva cuvinte oficiale si despre viitoarea ei destinatie. De exemplu:"Am hotarat ca acest coltisor de rai. Lucram de sase luni la caietul de sarcini, care este gata, iar luni vom lansa licitatia. Asteptam sa participe importanti operatori de turism, atat din strainatate, cat si din tara. Exclus TelDrum".Dar exista si alta varianta: "Am hotarat sa instalam pe insula, un concept unic in Europa. Intrucat traficul unui viitor aeroport sau unei viitoare autostrazi ar dauna ecosistemului Belina, am prevazut un mini-port la Dunare, urmand ca intreaga circulatie de calatori si marfuri inspre si dinspre eco-insula sa se desfasoare numai pe cale fluviala".Sau un "Institut pentru studierea salvarii de la disparitie a speciilor de peste aflate in declin sau chiar in curs de disparitie datorita poluarii apelor, atat in Romania, cat si in intreaga Europa". Ne-ar strica sa detinem un unicat mondial, branduit ca- Romania?N-as vrea sa spuna cineva ca pretind prea multe dintr-o data intr-un moment cand abia s-a hotarat noul statut al insulei. Nu pretind exagerat, este momentul sa facem ceva, intrucat scandalul s-a iscat de multa vreme, iar formalitatile pentru revenirea la statului initial al insulei dureaza de peste doi ani.Inteleg ca nu se putea actiona in niciun fel pana la incheierea acestora, dar finalitatea era evidenta si nimeni n-a impiedicat autoritatile sa gandeasca intelept si macar sa stabileasca intentiile, daca mai mult nu se poate.In loc sa ne laudam astazi ca ministrul Mediului s-a dus si a aflat la fata locului respectivul secret al lui Polichinelle, am fi putut avea deja un studiu intocmit despre felul, folosite in trecut numai de profitori.Am certitudine ca nu exista nici asemenea studiu, nici altceva asemanator, de vreme ce domnul Costel Alexe ne informeza ca, in urma unei viitoare analize,Mi se pare cam nepotrivit sa ne laudam ca abia de acum incolo ne-am propus sa facem o analiza pentru care am avut mai bine de doi ani, sa tot analizam si sa tot stabilim.Se pare ca analiza incepe abia acum, cu inventarierea bunurilor de pe cuibusorului de nebunii al liderilor PSD si desfiintarea a tot ce a fost ilegal construit.In opinia mea insa, ar trebui mai mult decat o analiza. Ar trebui un audit. Auditul stabileste nu numai cheltuielile facute pentru distractia lui Dragnea si ai lui, dar ajuta si la identificarea responsabilitatilor.Pana acum, este clar ca se faceau abuzuri, dar nu cred ca banii ii platea Dragnea, nici acolitiii lui. Daca nu chiar statul direct, atunci cu siguranta platea partidul, din banii sai. Dar de unde are partidul bani? Din subventiile de la stat, primite pentru cu totul altceva decat chiolhanuri si pescuit de stiuci.Ilegalitatile sunt evidente, ele sunt cuprinse intr-un dosar stufos la DNA, dar pana sa se pronunte justitia, trebui sa se delimiteze de ei partidul, ca sa nu se faca partas in aceasta mocirla.Pe Sevil Shhaideh partidul a propus-o premier, desi e cu ochi si cu sprancene ca era bagata in noroi pana la gat. Dupa ce presedintele a respins-o, partidul a pus-o vice prim-ministru, iar cand a ajuns in vizorul DNA, numaidecat doamna Dancila si-a luat-o consilier, sub aripa domniei sale.Pe Rovana Plumb, piesa importanta in acest dosar, au pus-o colegii senatori la adapost de justitie, ascunzand-o dupa perdeaua imunitatii parlamentare. Iar partidul, sperand s-o faca astfel definitiv scapata, o trimite la Bruxelles, dupa ce a cotizat cu 800.000 lei, ca sa fie pusa pe lista intr-o pozitie eligibila.Dosarul Benina este in curs la DNA, dar mi se pare nedrept ca in cazul unei eventuale condamnari, numai Shhaideh si altii cativa sa plateasca din banii lor tot ce s-a cheltuit pe construit acolo, plus chiolhanurile, pescuitul si altele destule, iar Rovana Plumb sa ramana in continuare scutita de judecata.Domnia sa nu mai este senator, iar daca DNA ar sti sa fie perseverenta, revenind cu dosarul si cerand din nou ridicarea imunitatii, de randul acesta la CE, nu vad de ce n-ar obtine-o de la un Consiliu fara majoritate PSD, fara presedinte Tariceanu si fara ajutorul neprecupetit al Dancilei.Abia atunci, procesul ar fi corect, toti inculpatii ar ajunge judecati, cei condamnati ar plati din buzunarul lor tot ce au pagubit statului, banii ar putea fi de folos viitoarelor investitii legale pe insula, iar domnul Orban ar avea motive in plus sa spuna: