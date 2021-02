Codrin Stefanescu, o noua vizita la Liviu Dragnea: "Sperantele si voturile multor romani se afla intr-o celula din Rahova"

"Ieri am fost in vizita la Liviu Dragnea! Sunt trist si foarte ingrijorat! Si ca o concluzie, voi posta un text asumat de unul dintre cei care imi scriu in mod constant. Se numeste Teodor Daniel si suna asa: " Sperantele si voturile multor romani se afla intr-o celula din penitenciarul Rahova!" Punct", a scris Codrin Stefanescu pe pagina sa de Facebook Acesta anuntase anterior ca va merge sa-l viziteze pe Liviu Dragnea mentionand ca ii va da sa citeasca comentariile si mesajele de sustinere pe care le primeste."Maine merg din nou sa-l vizitez pe Liviu! O sa-i dau sa citeasca multe dintre mesajele voastre! Foarte multe! Si o sa-i povestesc cate nenorociri se petrec in lipsa lui si cum a disparut PSD din peisaj! Sper sa-l mai intereseze toate aceste subiecte. Maine va anunt si despre starea sa de sanatate!", a scris vineri Codrin Stefanescu.La inceputul acestei luni, Codrin Stefanescu anuntase ca fostul lider PSD nu se simte bine, "nici fizic, nici emotional"