Codrin Stefanescu confirma ca Dragnea a luat coronavirusul, "desi a fost izolat in camera in mod abuziv": "Nu putem lua legatura cu el"

"Vreau sa va anunt ca Liviu Dragnea a fost internat! Este suspect de covid! Desi nu a fost scos la munca in ultimele luni, desi a fost izolat in camera in mod abuziv! Povestea e scurta: dupa ce avocatii au obtinut in instanta decizia de a fi trimis la munca, dupa abuzul constant la care a fost supus, i s-a cerut un test anti-covid. A iesit pozitiv, inexplicabil in situatia izolarii sale", a scris Stefanescu, potrivit caruia Liviu Dragnea a fost transferat la Spitalul Jilava imediat dupa ce a fost diagnosticat."Nu putem lua legatura cu el de ieri, nu i se da dreptul sa dea un telefon familiei, nu stim exact situatia lui actuala! Va voi tine la curent in functie de ceea ce aflu pe parcurs!", a mai aratat Codrin Stefanescu, pe Facebook.