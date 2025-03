Criza din PSD: Liviu Dragnea va fi impins pe scari de cei din apropierea lui, exact cum s-a intamplat cu Victor Ponta

PSD si ALDE, cu cat merg mai departe cu proiectul nebunesc de modificare a Legilor Justitiei, cu atat pare ca din naveta lor politica incep sa se desprinda bucati de fuzelaj, incepe sa piarda piese si sa iasa fum.

Ceea ce Tariceanu numeste "stat paralel", dar, de fapt, se refera la intreaga societate care nu accepta o intoarcere in timp si nu e de acord ca politicienii corupti sa fie deasupra legii, rezista si pune presiune pe formatiunile politice aflate in arcul guvernamental.

Societatea civila isi continua protestele fata de ingineriile legale facute de Florin Iordache in Parlament, sindicatele sunt in asteptare si ameninta cu iesiri masive in strada, ancheta DNA in dosarul Tel Drum merge inainte, iar liderii PSD vorbesc de presiuni puternice asupra partidului pentru ca modificarea Legilor Justitiei sa fie stopata.

Sunt tot mai multe semne ca in interiorul PSD e o criza in desfasurare. "Protestele uriase" de sustinere pentru presedintele partidului nu vor mai avea loc, desi weekendul trecut s-a vorbit foarte mult la Herculane despre acest asalt de imagine pregatit de PSD.

Ads

Atat Catalin Ivan, disident, cat si Nicolae Badalau, presedintele executiv al social-democratilor, au confirmat ca nu va avea loc niciun protest, iar visul lui Liviu Dragnea de a se aseza in fruntea unui milion de simpatizanti cu care sa marsaluiasca pe strazile Capitalei a devenit o utopie.

La toate acestea, adaugati lovitura primita de social-democrati de la Rex Tillerson, seful Departamentului de Stat, care a aterizat de urgenta la Bucuresti pentru a salva parteneriatul strategic dintre Romania si SUA.

Furia lui Tillerson si "tradarea" lui Melescanu

Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au pus in pericol relatia privilegiata cu americanii, montand absenta in masa a senatorilor Puterii din Comisia de Aparare, amanand astfel votul in ce priveste finantarea programului de achizitie a rachetelor Patriot.

Ads

Ministrul de Externe, Theodor Melescanu, l-a pus in dificultate pe Liviu Dragnea atunci cand a anuntat oficial ca seful diplomatiei americane s-a interesat personal de motivele pentru care nu a fost votata legea din moment ce partile au cazut de acord, iar Guvernul Romaniei a aprobat finantarea sistemului national de aparare antiracheta.

In opinia mea, PSD cauta o iesire din acest blocaj creat de Liviu Dragnea care incearca disperat sa scape de acuzatiile de coruptie.

Surse din partid vorbesc de dorinta unor lideri de a realiza o "posibila" revenire a lui Victor Ponta, ce ar insemna crearea unei noi aliante de guvernare cu PSD, UDMR si Pro Romania si izolarea lui Dragnea si Tariceanu.

Acest proiect e sustinut de un grup de lideri din partid, Ponta urmand sa propuna un proiect de refacere a imaginii PSD, iar Tudose sa ramana in continuare in pozitia de sef al Executivului.

In opinia mea, aceasta e o solutie de avarie, iar revenirea lui Victor Ponta in PSD nu va face decat sa inteteasca si mai mult luptele pentru putere din partid. Exista si lideri ai partidului care spun, totusi, ca intoarcerea lui Ponta e putin probabila, pentru ca si el a fost grav ranit in razboiul cu Dragnea.

Ads

Un an cu PSD, un an de tensiuni politice si sociale

Cel mai probabil, schimbarea sefului PSD se va face, ca sa citam o sursa credibila din partid, "prin impingerea lui pe scari". Actualul lider al social-democratilor a schimbat statutul formatiunii in 2015 si, practic, e imposibil de demis.

O solutie tehnica este schimbarea lui de la sefia Camerei Deputatilor, dar, cel mai probabil, "va fi impins spre demisie de cei din jurul lui. Acestia vor incepe sa-i saboteze miscarile, obligandu-l sa demisioneze, exact cum s-a intamplat si in cazul lui Victor Ponta. Va urma o conducere interimara pana la organizarea unui congres extraordinar la care se va vota un nou presedinte", a declarat o sursa informata din interiorul PSD.

Deja, dansul a inceput. Iesirea publica a lui Liviu Dragnea si atacul la adresa lui Nicolae Badalau pe care-l acuza ca el si ceilalti senatori PSD si ALDE din Comisia de Aparare au fost la un eveniment organizat de SPP, in loc sa voteze propunerea legislativa de achizitie a sistemului de aparare antiracheta, a primit o reactie ciudata de la vicepresedintele Badalau, care a declarat ironic ca "presedintele are cele mai multe informatii".

Ads

Conform unor surse din interiorul PSD, "evenimentul organizat de SPP a avut loc la ora 6 seara, iar Comisia de Aparare trebuia sa se intruneasca la ora 13:30. La respectivul eveniment, care a fost unul normal, toate institutiile statului transmit invitatii catre parlamentari pentru ca ei sa vina si sa vada cum functioneaza aceste institutii la fata locului, a participat un singur senator din Comisia de Aparare si alti doi alesi care nu erau membri ai respectivei comisii".

Astazi, discutia nu mai e despre Liviu Dragnea, ci despre ce ramane din acest an in care PSD a reusit sa arunce in aer intreaga tara. Povestea continua!

Ads