Cum a ajuns AUR, partidul conspirationisto-xenofob si anti-european, o amenintare mai mare decat PSD-ul lui Liviu Dragnea

Liviu Dragnea si teoriile conspirationiste

Compromisuri pe care toate marile partide le-au facut

Pericolul unor miscari iliberale precum in Polonia sau Ungaria

"Deschiderea ministrilor Educatiei, Justitiei si Sanatatii este scandaloasa"

Mai multi oameni de cultura, semnatari ai unui apel recent prin care li se reproseaza liderilor actualei coalitii de guvernare deschiderea catre dialog cu cei din AUR, sunt de parere ca daca in cazul PSD -Liviu Dragnea pozitia anti-europeana era cel mult un "pretext" de conjuctura, pentru AUR aceasta orientare este una constitutiva. Din acest motiv, sustin acestia, legitimizarea acestui partid este periculoasa pentru valorile democratice din tara noastra."A fost si episodul cu Referendumul pentru Familie, unde PSD nu s-a mobilizat si nu l-a sustinut deschis, insa a fost o concesie facuta acestor miscari pe care ei intentionau sa le foloseasca in scopul lor politic. Diferenta dintre AUR si PSD-ul lui Dragnea e ca acesta din urma avea nevoie de un pretext in spatele caruia sa se ascunda. Din acelasi motiv a instrumentat si intreaga propaganda conspirationista, daca ne aducem aminte de intreaga poveste cu Soros. A fost pur si simplu un mijloc prin care si-au promovat interesele lor de grup, fara sa fie neaparat convinsi de aceste idei sau ca aceasta reprezenta o platforma de promovat in mod consistent.Dovada ca dupa ce echipa Dragnea a plecat nu s-a mai mobilizat genul acesta de mesaj politic. Iar cei care erau in jurul lui Dragnea au fost, in marea lor majoritate, dati la o parte. PSD-ul nu a fost niciodata un partid extremist, cu mesaje din acestea virulente, pentru ca ei au un alt electorat caruia i se adreseaza. Electoratul PSD e un electorat conservator care vrea sa-si consolideze privilegiile si nu unul care sa vrea sa faca revolutii si sa rastoarne nu stiu ce ordine mondiala. Acele teme erau doar un pretext. Pur si simplu s-au asociat la o moda, la un val de idei ce venea din afara, multe din acele idei provenind din platformele presedintiei lui Trump. De acolo au venit toate teoriile astea cu deep state si ele l-au ajutat pe Dragnea sa se prezinte ca o victima ce platea pretul pentru lupta sa cu marile conspiratii mondiale", a declarat istoricul Madalin Hodor, unul din semnatarii apelului de marginalizare a Aliantei pentru Unirea Romanilor.In luna iulie a anului 2017, atunci cand DNA a anuntat ca cerceteaza posibile afaceri ilegale ale lui Liviu Dragnea in Brazilia, fostul lider PSD sustinea ca in spatele anchetei ar sta miliardarul George Soros . "Totul pleaca de la Soros, de la raul pe care vrea sa-l faca in aceasta tara si nu numai in aceasta tara. E simplu. E o certitudine ca e o chestiune foarte organizata", a sustinut acesta.Un an mai tarziu, atunci cand a facut senzatie cu dezvaluirea unei tentative de asasinat , din nou numele lui Soros a fost cel vehiculat. "S-a incercat asasinarea mea. Am avut o tentativa anul trecut. In aprilie. Au venit patru straini, au fost cazati la Athenee Palace, din ce mi s-a spus. Au stat trei saptamani aici. Am scapat. Au ajuns in preajma mea. Asta nu inseamna ca mi-am luat paza sau ca o sa-mi iau. Suntem intr-un stat partial mafiot. Statul paralel este o mafie" Intrebat daca a aflat cine i-a platit pe cei patru straini, liderul PSD a raspuns: "Da, dar nu pot spune asta, un om foarte celebru in lume". Apoi, intrebat daca se gandeste la cineva din strainatate, adica la Soros, Dragnea a spus: "Nu ma gandesc la Soros, el se gandeste la mine. Dar nu stiu daca aici era treaba asta".Dincolo de teoriile legate de Soros, fostul lider PSD a avut adeseori mesaje anti-europene in contextul in care politicile din tara il izolasera pe plan international. Dincolo de "productiile record" ale Romaniei care ar fi ingrijorat Europa, acesta a dezvaluit la un miting al partidului u n alt motiv al invidiei liderilor europeni : "Sunt suparati pentru ca comunele noastre in cativa ani de zile vor fi mai frumoase decat sunt comunele din vestul Europei".Michael Shafir, profesor de stiinte politice la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca , si el unul din semnatarii scrisorii anti-AUR, este de parere ca desi majoritatea partidelor politice au facut genul acesta de compromisuri populiste, cum este si cazul PSD-ului, AUR este partidul ce s-a constituit si care a castigat 10% din voturile exprimate pe baza unui mesaj nationalist si xenofob."De marginalizat poate sa o faca doar electoratul. Altfel, este foarte important ca restul partidelor politice, pe fundalul acestui fenomen al aparitiei cu succes in multe tari din Europa a acestor partide extremiste, sa nu colaboreze, sa nu dea mana la asa ceva, aratand ca este un fenomen cu care ele nu vor sa aiba de a face.Toate partidele, fara exceptie, s-au facut vinovate de compromisuri in aceasta privinta. Sa nu uitam ca PNL , la un moment dat, l-a pus candidat la primaria Capitalei pe Marian Munteanu . In ceea ce priveste PSD-ul lui Dragnea, partidul a mers pe lozinca utilitarista, pe care o are de la Iliescu incoace, "te faci frate cu dracul pana treci puntea". Cu aceasta lozinca s-a cam udat. Nu a trecut puntea ci a cazut direct in rau. Nu exista insa niciun fel de partid care sa poata spune ca este curat de acest populism nationalist xenofob. Poate mai putin USRPLUS, ca este un partid mai nou, dar tocmai scrisoarea noastra este determinata in parte tocmai pentru ca unul din ministrii acestui partid a gasit de cuviinta sa aiba contacte neobligatorii cu acest partid.AUR insa nu este un partid care din cand in cand face dovada unor astfel de derapaje. Este un partid care a inceput prin derapaje, si asta i-a fost si una din cheile succesului. Pana la urma, dincolo de absenteismul la vot, la succesul acestui partid a contribuit foarte mult legitimizarea sa de catre o intelectualitate care a tacut sau chiar a colaborat in fata acestui fenomen. Sa nu uitam ca Romania Literara, care acum s-a dezis de senatorul AUR, Sorin Lavric, l-a avut colaborator ani intregi unde a publicat lucruri care iti ridica parul maciuca. Pana la urma daca eu, ca istoric, stiu ce inseamna sa-l vad pe domnul Simion imbracat a la Zelea Codreanu, multa lume s-ar putea sa nu fie familiara cu aceasta simbolica, dar cei care au publicat si raspandit comentariile domnului Lavric sau ale lui Claudiu Tarziu stiu insa foarte bine acest lucru", a subliniat aceasta.Istoricul Madalin Hodor este de parere ca pericolul unor miscari precum cea reprezentata de AUR este dat de situatiile nefericite din Polonia sau Ungaria, tari unde acest tip de miscari si idei au ajuns sa fie puse in practica sub forma de politici publice."In ultimii ani miscarile astea neoconservatoare, ce isi au originea in Statele Unite de unde apoi s-au intins in toata Europa, mai ales in statele din Estul Europei unde a gasit o patura destul de importanta de simpatizanti. In ceea ce ne priveste, la noi acest grup nu este unul extraordinar de omogen, avem un amestec de fundamentalism religios ce s-a manifestat cu prilejul referendumului pentru familie, apoi un curent minoritar neo-legionar, un curent extrem de violent in exprimare, plus un strat de nemultumiti fata de modul in care a evoluat societatea noastra in acesti ultimi 30 de ani - deci avem o coalitie a nemultumirilor care asteapta un vehicul politic pentru a se manifesta.AUR reprezinta un astfel de vehicul. In Ungaria si Polonia miscarile similare au fost mult mai ample si au ajuns sa fie resimtite la nivel de politici publice dupa ce aceste partide iliberale au ajuns la putere. Acum in Polonia este un mare scandal legat de interzicerea avortului, ce s-a intamplat in Ungaria in ultimii ani sub Viktor Orban stie deja toata lumea.Cred ca acest context reprezinta o amenintare si pentru noi, pentru ca societatea romaneasca totdeauna in istorie a fost foarte permisiva la influentele din afara. E ca un burete, absoarbe orice idee din afara, iar AUR s-a nascut in acest peisaj", a declarat Madalin Hodor."In multe tari europene, partide extremiste au ajuns, in urma alegerilor, in parlamente. Nu insa in toate aceste state, astfel de partide sunt tratate cu nesperata bunavointa. Dimpotriva, in numeroase locuri de pe continentul nostru, ideile vehiculate de astfel de formatiuni politice le transforma automat in actori nefrecventabili, iar boicotarea liderilor acestor formatiuni este o regula de la care nici un politician onest nu se poate abate.Stim cu totii foarte bine ca adevarata importanta a asumarii si respectarii valorilor euroatlantice nu se poate sluji prin dialogul constant si nestingherit cu reprezentanti ai unui partid aflat in flagranta contradictie cu principiile pe care partidele din coalitia de guvernarea clameaza ca le apara. Inainte de a fi prea tarziu, credem ca este momentul ca, prin acordul partidelor care formeaza coalitia de guvernare, dialogul cu AUR sa inceteze imediat", se arata in textul scrisorii publice Zeci de personalitati din societatea civila au semnat o petitie adresata liderilor coalitiei de la guvernare, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos si Kelemen Hunor , in care isi exprima ingrijorarea cu privire la "deschiderea catre dialog" aratata de ministri Educatiei, Justitiei si Sanatatii catre conducerea AUR. Acestia au solicitat ca "dialogul cu AUR sa inceteze imediat"."In ultimele saptamani, ministrii Educatiei, Justitiei si Sanatatii au discutat nestingheriti cu conducerea AUR. Atitudinea afisata de membri ai Guvernului Romaniei care, prin pozitionarea lor, respectiv deschiderea catre dialogul cu AUR, angajeaza intreg Executivul, este scandaloasa si inadmisibila.Mesajul transmis prin astfel de intalniri protocolare este tocmai validarea ideilor si mijloacelor de actiune ale partidului AUR, riscand astfel sa ii legitimeze si sa ii normalizeze proiectul politic," se arata in scrioare Printre semnatarii scrisorii se numara politologul Cristian Parvulescu , istoricul Andrei Cornea, sociologul Alfred Bulai, profesorul universitar Andrei Taranu, dramaturgul Radu F. Alexandru, scriitorul Liviu Antonesei, politologul Michael Shafir, poetul William Totok.Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost infiintata, in septembrie 2019, de George Simion , cunoscut ca fondator al platformei Actiunea 2012 care militeaza pentru unirea cu Republica Moldova. Co- presedinte al partidului este Claudiu Tarziu, aflat o vreme in conducerea Coalitiei pentru Familie si varf de lance la referendumul din octombrie 2018. In partid si-a gasit locul si Dan Tanasa, unul dintre personajele cheie ale violentelor din Valea Uzului, din iunie 2019.Programatic, Alianta pentru Unirea Romanilor se defineste ca un partid care isi propune "sa fie rezultatul unificarii fortelor romanesti care urmaresc sa serveasca interesele poporului roman", iar doctrina AUR "se sprijina pe patru piloni: familia, patria, credinta si libertatea".