Cum a ajuns PSD la cifra de 6 milioane de romani interceptati? "Au gasit pe Internet un studiu, e o fabulatie totala"

"Milioane de romani au fost interceptati". Am auzit-o de la toti mai-marii PSD-ului la mitingul impotriva "statului paralel", la parlamentarii Puterii cand isi motivau amendamentele controversate aduse Legilor Justitiei si Codurilor Penale si am auzit-o si saptamana aceasta rostita chiar de premierul Romaniei in plenul Parlamentului European, cand ii certa pe liderii UE care ne-au impus MCV.

Aceleasi cifre se regasesc si intr-un raport adoptat de Comisia de Control SRI, in care sunt facute propuneri precum infiintarea unei Autoritati Unice de Interceptare, notificarea tuturor persoanelor care au fost interceptate, audit la Parchet si o analiza a costurilor pe care le-au implicat mandatele de supraveghere.

Mai exact, cifrele pe care cei de la PSD-ALDE le inainteaza sunt 311.000 de mandate de supraveghere, prin care au fost interceptati peste 6 milioane de cetateni, inclusiv parlamentari si majoritatea membrilor guvernelor din perioada 2012-2016.

Insa de unde aceste cifre? Niciunul dintre cei care le rostesc nu a prezentat documente care sa le ateste, ba chiar unii au precizat ca milioanele rezulta dintr-o medie calculata de ei. In plus, SRI a facut public, in luna mai a acestui an, ca numarul total de mandate de securitate nationala (initiale, prelungiri si completari) solicitate de Serviciu in perioada 2004 - 2016 a fost de 28.784, dintre care 20.907 au fost aprobate de catre judecatori.

Vezi aici datele publicate de SRI

"O fabulatie totala"

Cu o explicatie la aceste cifre vine deputatul USR Lucian Viziteu, membru al Comisiei SRI. Acesta a povestit, pentru Ziare.com, care a fost calculul pe care l-au facut social-democratii si de unde si-au luat ei informatiile.

"Cifrele acelea halucinante... In primul rand, o mica parte sunt mandate pe siguranta nationala, cele care sunt cerute de SRI. Restul sunt de fapt mandate de supraveghere tehnica, cerute de parchete din toata tara. Aici vorbim de tot felul de infractiuni care necesita astfel de metode, de obicei infractiuni grave.

Este o fabulatie totala. Initial, ei au gasit pe Internet un studiu facut de cineva care a cerut el numarul de mandate de la multe curti de apel si parchete prin tara, le-a adunat si le-a publicat. Deci pur si simplu ei au luat de pe Internet aceste cifre, fara sa le verifice cu nimeni din institutiile statului, au luat de pe un blog aceste cifre si au facut ei un calcul asa pe picior ca, daca in nu stiu ce mandat au fost 80 de oameni interceptati si in alt mandat nu stiu cati, media ar fi de 20/mandat", a declarat, pentru Ziare.com, Lucian Viziteu.

Deputatul a explicat de ce considera ca acest calcul nu este corect.

"Este o aberatie, mai ales ca noi avem informatii despre mandate care au zero persoane. Mandatele acestea nu se refera toate la interceptari de comunicatii , sunt unele care se refera la filaje statice. Sa zicem o cladire unde se intalnesc niste traficanti. Nu stii cine sunt, de asta obtii mandat sa stai sa filezi acel loc o perioada mai lunga. Si pentru asta ai nevoie de o autorizatie judecatoreasca, asa de stricta e legea. Astfel exista mandate cu zero persoane.

Pentru ei nu conteaza, le-au luat la pachet. Este o exagerare grava asta si cifra se poate afla in mod exact, bineinteles apeland la institutiile statului, nu de pe un blog anonim pe Internet", ne-a mai spus Viziteu.

Deputatul USR considera ca aceste cifre exagerate sunt rostogolite de cei de la Putere in spatiul public pentru a le putea folosi ca pretext sa faca modificarile legislative care sa-i scape pe cei care au probleme in justitie.

"Parerea mea este ca e tot o exagerare si e, de fapt, doar o declaratie politica pentru a decredibiliza Justitia si in special lupta anticoruptie si a justifica masuri ulterioare: redeschideri de dosare, anulare de sentinta, orice ca sa scape", a conchis Viziteu.

