Dancila nu crede ca a fost sacrificata de Liviu Dragnea: Mi-a propus sa fiu prima femeie prim-ministru si pentru acest lucru trebuie sa fiu recunoscatoare

Dancila afirma ca se cunoastea de foarte mult timp cu Dragnea, dar nu au fost niciodata prieteni. "Nu as putea spune ca m-a sacrificat Liviu Dragnea, pentru ca intr-adevar, am venit dupa noua ani de Bruxelles, am venit de la un salariu bun, de la o recunoastere la nivel european, dar sa nu uitam ca totusi si Liviu Dragnea si partidul, in acel moment mi-a propus sa fiu prima femeie prim-ministru si pentru acest lucru trebuie sa le fiu recunoscatoare", a afirmat, luni seara, la A7TV, Viorica Dancila Aceasta afirma ca discutiile pentru preluarea functiei nu le-a avut doar cu Liviu Dragnea: "Discutia pentru postul de prim-ministru a fost nu numai cu Liviu Dragnea, erau mai multi lideri. Eu am intrat sa discut despre sustinerea femeilor, sa fie in urmatorul guvern mai multe femei, de ce nu o femeie vicepremier , iar atunci colegii mi-au spus in acel moment ca este nevoie de cineva care sa empatizeze cu romanii, cineva care sa aiba echilibru si sa creeze acest echilibru si la nivel national si in partid "."In momentul in care mi s-a spus ca partidul are nevoie ca sa ma intorc in tara si sa preiau pozitia de premier, bineinteles ca am fost onorata, dar in acelasi timp mi-am dat seama si de responsabilitatea pe care o am", a adaugat Dancila.Aceasta considera ca Dragnea a avut incredere in toti premierii pe care i-a propus "Eu cred ca Liviu Dragnea a avut incredere si in Sorin Grindeanu si in Mihai Tudose cand i-a propus si a avut incredere si in mine atunci cand m-a propus, pentru ca altfel probabil existau discutii in partid, inainte de a se veni cu aceasta propunere. Cred ca a avut incredere, Liviu Dragnea ma cunostea de mult timp, dar nu pot sa spun ca eram un prieten a lui Liviu Dragnea, ca participam la intruniri cu Liviu Dragnea.Nu, nu pot sa spun acest lucru. Dar ma cunostea de multi ani de zile. Sa nu uitam ca amandoi venim de la Teleorman, dansul a fost prima data la PD, eu am fost la PSD , ne-am batut in campaniile electorale. Pe urma a venit la PSD si bineinteles ca cunostea toata activitatea mea politica", a mai afirmat fostul premier social-democrat.