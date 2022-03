Dragnea: Acordul Ponta-Basescu sta in picioare. E un acord solid si necesar

Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca protocolul de colaborare interinstitutionala intre presedinte si premier este "solid si necesar", el aratand ca acest document nu este pus sub semnul intrebarii de declaratii "mai mult sau mai putin placute".

Intrebat daca pactul de colaborare mai este valabil, Dragnea a raspuns: "In viziunea mea, sta in picioare. Este un acord solid, un acord care a fost necesar pentru Romania si este necesar in continuare. Niste declaratii mai mult sau mai putin placute dintr-o parte sau alta nu cred ca pun sub semnul intrebarii acest acord".

Presedintele Traian Basescu a precizat, vineri, la Bruxelles, sumele pe care le primeste Romania din bugetul UE in 2014-2020 pe programe, el mentionand ca in total este vorba despre un buget de 39,887 miliarde de euro.

In replica, premierul Victor Ponta a declarat agentiei MEDIAFAX ca este foarte dezamagit de rezultatul final al alocarii bugetare UE petru Romania, care este prezentat sa para mai bun, dar de fapt este foarte rau fata de propunerea initiala a Comisiei Europene si practic nu s-a obtinut niciun euro in plus fata de noiembrie, iar" legenda cu presedintele Basescu mare negociator a murit".

Presedintele Basescu a sustinut, duminica, o conferinta, in timpul careia a spus: "Nu va ascund ca stiind eforturile extraordinare cu care am obtinut aceste lucruri pentru Romania, tentatia mea ar fi fost sa ma rog sa mai fie o discutie si sa mearga cei dezamagiti. Sunt convins ca poate ar fi obtinut bani de avion Bruxelles-Bucuresti".

