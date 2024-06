Dragnea, catre UDMR: Sa fim calmi. Nu am negociat intrarea la guvernare a PP-DD

Presedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea a afirmat, marti, ca partidul sau nu a negociat cu PP-DD intrarea lor la guvernare, asa ca liderii UDMR ar face bine "sa fie mai calmi", mai ales ca PSD nu e "un partid de mana a doua" caruia sa i se puna conditii.

Replica a venit dupa ce presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca intrarea PP-DD in guvern ar fi "un dezastru" din punct de vedere al imaginii.

"Noi nu am ajuns la negocieri cu PP-DD pentru a intra la guvernare. Ar fi bine sa fie mai calmi toti. Inteleg nemultumirea, dar e drobul de sare. Nu am discutat intrarea la guvernare a PP-DD. Am avut o prima discutie sa vedem daca putem realiza o colaborare in plan local", a declarat Liviu Dragnea, precizand insa ca sunt probleme din acest punct de vedere in Cluj, Brasov si Gorj.

Totodata, presedintele executiv al PSD a spus ca partidul sau nu a pus conditii partenerilor de la PP-DD, ci la prima runda de negocieri s-a discutat despre colaborarea in plan local.

"Sunt trei paliere, primul e palierul local. Nu putem sa mergem din groapa in groapa in judete si sa continuam discutiile", a adaugat Dragnea, precizand insa ca aceste discutii "trebuie sa existe", dar dupa o evaluare "judet cu judet".

"Cand o sa avem mai multe informatii, ne intalnim cu cei de la PP-DD. Nu excludem, nu inchidem discutiile", a mai declarat Liviu Dragnea.

Pentru ca un jurnalist l-a intrebat daca PSD va incheia discutiile cu PP-DD, ca urmare a declaratiilor facute de Kelemen Hunor, Liviu Dragnea a replicat: "PSD nu e un partid de mana a doua caruia sa ii ceara cineva un asemenea lucru, ca sa ma exprim elegant".

"Negocierile cu PP-DD inca nu au avut loc in mod real. Tinem cont foarte mult de parerea celor de la UDMR in ceea ce priveste cooptarea PP-DD la guvernare. O sa mai avem o intalnire cu cei de la PP-DD, nu stiu cand, nu excludem nimic, nu am avansat nimic", a declarat Liviu Dragnea.

Acesta le-a explicat jurnalistilor ca "sunt multe ciudatenii in politica".

"Si noua ni se pare ciudat ca dupa ce ne-am intalnit, au inceput sa se faca aliante in judete cu cei din alianta pro-Basescu", i-a acuzat Dragnea pe cei de la PP-DD.

Presedintele executiv al PSD a spus ca o colaborare cu partidul lui Dan Diaconescu nu e vitala, dar e foarte buna pentru autoritatile locale, care altfel nu isi pot desfasura activitatea, fiind boicotate in unele judete de majoritatile PDL-PNL din consilii.

