Dragnea ii cere sefului SRI sa denunte protocolul cu DNA

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca a avut o discutie cu directorul SRI, Eduard Hellvig, pe tema protocolului cu DNA si ca i-a transmis acestuia ca initiativa de a denunta un astfel de document trebuie sa porneasca chiar de la el.

"Eu am avut o discutie chiar cu domnul director al SRI. Ne stim de ani de zile, am avut acest statut si eu, si dumnealui, eram amandoi oameni politici, secretari generali la doua partide. Sper sa nu aiba nicio problema ca ne-am cunoscut intr-o viata anterioara. Acum, ca presedinte al Camerei Deputatilor, pot vorbi si alte lucruri si i-am spus parerea mea (...) ca intr-un fel sau altul trebuie sa plece initiativa de la dumnealui ca acele protocoale sa fie denuntate", a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, referindu-se la un protocol secret intre SRI si DNA.

Intrebat daca dosarul sau a fost facut pe baza unui astfel de protocol, Dragnea a raspuns ca nu stie acest lucru si, de asemenea, nu stie daca acesta mai exista sau nu. "Dar primul om in stat o sti?", s-a intrebat retoric liderul PSD.

"Eu nu cred ca s-a vorbit despre toate protocoalele. Spunea cineva, habar n-am daca este adevarat sau nu, ca este un protocol intre Curtea de Conturi si DNA. O fi legal, n-o fi legal? Eu cred ca ar trebui sa se mearga la izvor, la cine a avut aceasta idee, de ce s-a facut acest lucru, de ce s-a ajuns in situatia asta. Altcineva imi spunea ca este si un protocol intre DNA si ANAF. (...)

Trebuie sa se vada oportunitatea si fundamentarea si temeinicia fiecarei solicitari de mandat de ascultare. Cred ca ar trebui sa faca cineva analiza aceasta si eu sper sa se faca. Sa vedem cum s-au dat, de-a lungul anilor, de ce s-au dat, care a fost finalitatea", a adaugat Liviu Dragnea.

In luna ianuarie, procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat ca la nivelul Ministerului Public au existat si exista in continuare protocoale de colaborare cu mai multe institutii ale statului roman, nu numai cu SRI, facute in temeiul legii.

La randul sau, Ministerul Public a remis un comunicat cu privire la acest subiect, care precizeaza ca "protocolul dintre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii, ce a constituit obiectul unor materiale de presa, cuprindea regulile de realizare a cooperarii in baza cadrului legal, ce reglementeaza competentele fiecareia dintre institutiile semnatare".

"Protocolul in discutie si-a incetat efectele in momentul publicarii Deciziei nr. 51/2016 a Curtii Constitutionale, ce nu mai prevedea posibilitatea ca serviciile de informatii sa puna in executare mandatele de supraveghere tehnica emise in dosare penale, mai putin in cele privind infractiuni de terorism si contra securitatii nationale.

Echipele operative invocate de protocol aveau rolul de a asigura sprijin tehnic pentru punerea in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica emise de instanta.

Dupa aparitia deciziei Curtii Constitutionale, realizarea in continuare a acestor metode speciale de supraveghere prin echipe operative, ar fi fost in afara cadrului legal".

