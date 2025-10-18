Dragnea il curteaza pe Tariceanu: Exista sanse sa semneze un protocol pentru alegerile locale

PSD este interesat sa parafeze un protocol cu ALDE, existand sanse ca acesta sa fie semnat in perioada urmatoare, a declarat joi presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea.

"Am avut o discutie cu colegii de la ALDE saptamana trecuta. In acest sens am si adoptat in Comitetul Executiv o hotarare. Urmeaza ca in aceste zile sa ne vedem si tocmai in contextul functionarii acestei majoritati parlamentare care functioneaza de mai multi ani - PSD-UNPR si ALDE. Cred ca in perioada urmatoare sunt sanse sa semnam un protocol de colaborare cu ALDE", a afirmat Dragnea, dupa semnarea protocolului de colaborare PSD - UNPR.

Intrebat daca protocolul PSD - ALDE va viza si alegerile parlamentare, Dragnea a subliniat ca acesta se va axa pe alegerile locale.

"Atata timp cat nu am avut o discutie finala in ceea ce priveste semnarea unui protocol, nu ma pronunt. Ma intereseaza foarte mult sa semnam un protocol cu ALDE pentru alegerile locale", a spus presedintele PSD.

El a mentionat ca in actuala legislatura PSD, UNPR si ALDE vor functiona intr-o colaborare parlamentara foarte buna pana la sfarsitul acestui mandat.

Ads