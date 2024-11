Duplicitatea lui Dragnea

Domnul Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si al partidului de guvernamant, s-a razgandit luni cu privire la presedintia comisiei care va ancheta evenimentele de la prezidentialele din 2009.

In aprilie lasa de inteles ca tine mortis sa conduca respectiva comisie, sustinand ca asta "e dorinta mea de cand eram mic".

Ce e drept, adauga prudent "Vedem care sunt propunerile de la PSD si de la ALDE", dar intre timp n-am auzit ca PSD si ALDE sa fi propus altceva (ar fi indraznit?), asa ca am ramas perplex cand, lunea aceasta, intrebat daca dansul va conduce comisia, a raspuns sec: "...nu cred. Nu am fost niciodata hotarat, numai din presa aflam ca o sa conduc eu comisia".

Afla din presa? Iata ce spunea liderul PSD la 12 aprilie, referindu-se la posibilitatea sa conduca dansul acea comisie: "Am vorbit cu colegii mei sa verifice daca eu, ca presedinte al Camerei, pot fi presedinte al acestei comisii de ancheta".

Asadar, problema nu e cat de hotarat era dansul la asa ceva, ci numai daca nu cumva pozitia de presedinte al Camerei il face incompatibil.

Nu stiu daca au verificat intre timp colegii in ce masura poate sa fie sau sa nu fie presedinte de comisie, dar observ ca asta acum nici nu mai intereseaza. Acum, in mai, afla din ziare ce gandea in aprilie, cand probabil ca habar n-avea ce gandea atunci, intrucat nu citea ziarele.

In orice caz, mie, ca simplu cetatean, mi se pare stupefiant sa aflu ca suntem condusi de un personaj care isi schimba gandurile asa cum altii isi schimba ciorapii.

Liderul PSD nu este la prima pozna de acest fel. As zice chiar ca are numeroase recidive la activ. Mai tineti minte cu cata ardoare il sustinuse pe ministrul Iordache, cu ocazia Ordonantei 13 si a mega-mitingului din piata Victoriei? Cand a vazut ca-i groasa, s-a razgandit rapid si Iordache a fost mazilit cu demisie. Corect.

Zic corect, Iordache facuse de rasul curcilor intreg cabinetul cu faimoasa replica "alta intrebare?" dar ma pun in pielea lui Iordache. I s-a parut cumva ca s-a zis cu cariera lui, ca nu se poate juca la nesfarsit cu seful sau de partid, ca pana aici i-a fost si ca a rupt cuiul?

Nici pomeneala! Demisia a fost de ochii soacrei. Adica a protestatarior adunati cu sutele de mii in piata Victoriei. S-au imputinat protestatarii, s-a razgandit si seful. Astazi demisionatul de atunci este vicdepresedinte al Camerei Deputatilor, exact acolo unde domnul Dragnea este presedinte.

Dar merg mai departe in timp si rememorez prietenia de nezdruncinat dintre Dragnea si Ponta. Nezdruncinarea tinuse cata vreme Ponta era sef, iar Dragnea subaltern. Cand au inceput sa se zdruncine lucrurile, Dragnea n-a ezitat o clipa sa-i traga lui Ponta presul de sub picioare.

Atat in momentul demisiei lui Ponta de la partid cat si in momentul prabusirii de la guvern, bunul prieten Dragnea clama pe toate canalele ca nu-si doreste posturile vacantate. Postul de la guvern nu l-a insfacat pentru ca nu i s-a oferit, nu pentru ca l-ar fi refuzat.

La partid insa, unde declarase ca nu va candida si nu-l intereseaza, a candidat si s-a zbatut de ceasul mortii sa nu aiba concurent si sa ramana candidat unic.

Mai tineti minte ce plasa au luat colegii? Pe Serban Nicolae l-a incurajat sa spere pana n-a fost acceptat de comisie, iar doamna Rovana Plumb nici n-a mai candidat. Catalin Ivan, care contesta seriozitatea candidatului unic, a fost nu numai exclus din partid (reintrat ulterior), dar refuzat de catre portar la intrare in sediu.

Cea mai spectaculoasa a fost insa situatia lui Robert Negoita, primarul de la sectorul 3, care anuntase ferm presa ca va incerca sefia PSD si ca spera sa-l infranga pe Dragnea. Dupa nici o ora, a avut o audienta la presedintele interimar, iar de acolo a iesit afirmand ca renunta la candidatura si ca il sustine tocmai pe cel pe care spera sa-l infranga!

Sunt convins ca jocurile de culise ii ajuta pe multi sa-si rezolve propriile interese, dar imi vine foarte greu sa cred ca asemenea oameni pot purta pe umeri destinele unei tari. Iar daca le poarta, e vai de acea tara.

Ce garantie am eu ca domnul Dragnea, care acum patru luni se pretindea singurul cunoscator al programului de guvernare, nu va declara peste 2-3 ani ca a aflat despre program din presa?

Ce garantie am eu ca acelasi domn vorbeste serios in declaratiile sale, cand pretinde ca a pescuit in ocean (fara sa spuna care ocean) impreuna cu un prieten (fara sa spuna care prieten) un peste de 100 kg, plus alti sapte?

Eu unul, daca eram in locul lui, declaram neaparat si denumirea oceanului, si numele prietenului, si neaparat tara care i-a eliberat permis sa prinda ditamai pestii. Ca sa fie credibil si sa nu-l banuiasca cineva de povesti pescaresti in ocean.

Ca de povesti pescaresti la Bucuresti il banuiesc destui.

