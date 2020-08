Fostul sef al PSD Cluj, Liviu Alexa, publica poze in premiera cu Liviu Dragnea, inconjurat de "prietenii" Vasile Dancu si Doru Buscu

Foto: Facebook/ Catavencii

Cine este Liviu Alexa

Poza ar fi din 28 octombrie 2015, de la sarbatorirea zilei de nastere a lui Liviu Dragnea si la scurt timp dupa ce fusese ales presedintele partidului (12 octombrie 2015). Cei trei sunt in jurul unui tort cu minioni. "Suntem in anul 2015 si capodopera de desene animate Despicable Me (Minions) a avut un succes naucitor, culmea, mai mult in lumea adultilor," scrie Liviu Alexa. Motivul pentru care Liviu Alexa posteaza fotografiile este in contextul in care ziarul Catavencii, condus de Doru Buscu, publica pe prima pagina un pamflet care vizeaza noua conducere a PSD, din care face parte si Vasile Dancu."Cea mai stridenta ironie in exercitiul photoshopic al pamfletului vizual il tinteste pe Vasile Dancu, profesorul, sociologul si, de sambata, presedintele legitim al Consiliului National al PSD, culmea, fost prieten cu Doru Buscu. Sa nu considerati acest pamflet vizual un act de tradare a prieteniei pentru Vasile Dancu din partea lui Doru Buscu.Libertatea editoriala, desi e greu de inteles de catre unii acest lucru, este mai presus decat, spun asta pentru ca si pentru mine, care am incasat bani de la PSD, in vremuri in care nu detineam functii politice, libertatea editoriala de a-l critica pe Liviu Dragnea sau pe alti lideri mai mici din PSD a existat", mai scrie Liviu Alexa in ziardecluj.ro.Liviu Alexa a fost numit presedinte al organizatiei PSD Cluj la propunerea Vioricai Dancila, dar a fost demis din aceasta pozitie in ianuarie 2020. Alexa este unul dintre jurnalistii care il consiliau pe fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea. De altfel, in publicatia pe care o conducea au aparut mai multe articole elogioase la adresa Vioricai Dancila si a lui Liviu Dragnea.De altfel, firma lui Liviu Alexa apare pe statele de plata ale partidului. PSD a platit incepand cu anul 2016, din subventia de la stat, aproximativ 430 000 de lei catre firma Pagina Ciudatului SRL, detinuta de Liviu Alexa. Liviu Alexa detine postul de televiziune NCN si site-ul Ziar de Cluj.