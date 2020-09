Judecatorii resping cererea lui Liviu Dragnea de dizolvare a PSD. Decizia poate fi contestata

Minuta Tribunalului Bucuresti:

Este vorba de un proces deschis in 2019, la Tribunalul Teleorman, dar care a fost plimbat prin instante. Liviu Dragnea cerea magistratilor sa constate ca partidul pe care l-a condus a incalcat legea si cere dizolvarea organizatiei judetene din Teleorman. Intr-o demonstratie juridica fortata, Liviu Dragnea sustine ca desfiintarea PSD Teleorman, intr-un adevarat efect de domino, ar putea duce la desfiintarea intregului PSD.Potrivit actelor depuse la Tribunalul Teleorman, Liviu Dragnea vrea ca judecatorii sa constate faptele ilicite savarsite de PSD atunci cand i-au fost prelucrate datele sale personale de catre cele doua secretare PSD, angajate fictiv la Protectia Copilului Teleorman, Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica.In plus, fostul politician cere ca PSD sa-i plateasca si prejudiciul retinut de Inalta Curte in acest caz, in suma de 83.650 de lei (aproape 18.000 de euro).