Liviu Dragnea a fost scos de la Rahova si a pledat fara succes la CCR in fata lui Valer Dorneanu

Ziare.

com

Fostul lider PSD a a fost adus pe 4 iunie de agentii din penitenciar si purta masca si manusi de protectie, in contextul masurilor de siguranta luate pentru prevenirea epidemiei de coronavirus . Sursele citate au explicat ca in sala au fost prezenti seful CCR Valer Dorneanu , magistratul asistent, procurorul de sedinta, cativa avocati si public.Sedinta CCR a fost online, restul judecatorilor erau in birourile lor si au participat in sistem de video-conferinta.Desi exceptia de neconstitutionalitate fusese ridicata de Bombonica Prodana in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman, avocatii acesteia nu au mai venit la CCR sa o sustina. A venit insa Liviu Dragnea, care a fost parte in procesul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman, si aparatorul acestuia.," explica sursele politice.La finalul sedintei, CCR a respins exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Bombonica Prodana.