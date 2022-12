Liviu Dragnea, adevaratul premier

Propunerea PSD pentru functia de premier nu va fi Liviu Dragnea, dar adevaratul premier al Romaniei va fi Liviu Dragnea. Cam asta cred ca este esenta conferintei de presa sustinuta de presedintele PSD joi seara.

Ca nu el insusi va fi propunerea, dl Dragnea a sugerat-o prin multe indicii. Presedintele PSD a spus ca propunerea pe care o va face presedintelui va fi de nerefuzat, ca are de gand sa respecte toate legile, deci, implicit, si Legea 90/2001, ca nu doreste sa iste un conflict, ca doreste un guvern cat mai repede.

"In ceea ce priveste propunerea (de premier, n.red.) pe care PSD o va face, va spun ca nu voi face aceasta propunere avand in vedere un avantaj pentru mine, nici pentru Iohannis, nici pentru PSD. (...) Plec de la prezumtia de buna credinta, sunt un om responsabil, nu am de gand sa promovez un conflict inutil. Vom merge cu o propunere care sa poata sa fie acceptata si din punct de vedere matematic si politic sa nu fie refuzata. Sper ca presedintele sa respecte vointa poporului. (...) Eu nu am de gand sa incalc nicio lege. PSD-ul nu are de gand sa incalce nicio lege. Voi face o propunere care sa indeplineasca conditiile legale, dar si constitutionale", a spus liderul PSD.

Dl Dragnea a criticat Legea 90, care interzice unui condamnat sa fie membru al guvernului, dar nici nu vad cum putea altfel in pozitia sa. In egala masura a spus ca PSD nu o va ataca la CCR si nici nu o va modifica. Chiar daca se va sesiza Avocatul Poporului si va ataca legea la CCR, nu vad cum ar fi practic posibil ca pana la sfarsitul saptamanii viitoare, cand ar trebui sa avem consultarile la Cotroceni, sa avem un verdict. Iar Legea fiind in vigoare la consultari, cu respectarea ei propunerea nu poate fi Liviu Dragnea.

In plus, nu vad de ce ar exista acea comisie de monitorizare a guvernarii daca premierul va fi insusi Liviu Dragnea. Cine sa-l monitorizeze pe Liviu Dragnea?

In schimb, ca sa arate cum vor sta lucrurile in realitate si ce rol va avea comisia, dl Dragnea a facut un exercitiu de autentic premier: a prezentat practic programul de guvernare, a anuntat ca sunt pregatite actele normative necesare, pana la ordin de ministru, ca partidul duduie de munca si totul e sub control, pe puncte si cu liniute. Daca pana si ordinele de ministru sunt redactate sub controlul lui Liviu Dragnea, despre ce vorbim?

Una peste alta, ilustrarea felului in care vor decurge lucrurile, dl Dragnea a sintetizat-o in urmatoarea propozitie: "Responsabilitatea si decizia sunt la partid si la presedintele partidului, oamenii au pus stampila pe PSD, nu au votat un guvern".

Insasi neanuntarea numelui viitor premier de jure de pe acum pare menita sa arate ca acesta va fi cu mult mai putin important decat premierul de facto. Si probabil ca premierul de jure va fi un fel de Nicolae Vacaroiu pe stil nou, adica anvergura politica mica, profil mai aproape de un tehnocrat, om care sa nu ridice probleme de putere interna in partid si sa faca management guvernamental eficient, in timp ce dl Dragnea va face politica mare si va tine in mana partidul. Se vehiculeaza doua nume: Mihai Fifor si Sorin Grindeanu.

Daca va fi pana la capat asa cum se profileaza, cred ca dl Dragnea a dat dovada o multa inteligenta politica, ceea ce nu ar mai trebui sa ne mire.

A impachetat imposibilitatea, inclusiv externa, de a deveni premier condamnat si inculpat, intr-un exercitiu de aparenta intelepciune, chiar o tusa de victimizare. Adica liderul indreptatit sa revendice functia isi sacrifica ambitiile si orgoliul, nu-i asa?, pe altarul interesului national de a avea repede un guvern stabil ca sa se apuce de treaba intr-o tara scutita de o mare criza politica.

Apoi, ofera inclusiv in plan extern, o alta imagine de vitrina pentru PSD, un tanar cu aer tehnocrat probabil.

Si nu ultimul rand Liviu Dragnea va lua marile decizii, va fi perceput ca adevarat stapan, dar va avea spatiul de manevra necesar pentru a controla in detaliu si partidul ca sa n-o ia nimeni razna ca atunci cand presedintele e ocupat cu guvernarea.

Eu nu zic ca dlui Dragnea nu i-ar fi placut sa fie premier. Dar a dovedit deja ca este un politician rational si din aceasta postura trebuie sa fi inteles niste adevaruri simple: in plan extern ar fi ramas un paria din cauza condamnarii, iar in plan intern nu ar fi reusit sa-si atinga visul decat cu pretul unei crize politice care ar fi anulat tot efectul obtinut de PSD in campanie. In loc sa se victimizeze el prin cedarea in interes national, l-ar fi victimizat pe Klaus Iohannis.

