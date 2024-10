Liviu Dragnea distruge PSD?

Ca PSD este acum in trepidatii nu este nicio surpriza. Ceea ce experimenteaza acest partid se numeste catastrofa politica.

Sa castigi alegerile cu un scor zdrobitor si dupa doua luni sa starnesti impotriva ta cele mai mari proteste de dupa 1989, care potrivit sondajului Avangarde sunt sustinute de 55% din populatie, si sa pierzi 15 procente, mult chiar dupa erodarea a 4 ani de guvernare, asa se numeste: catastrofa politica.

Si era cu neputinta ca un partid aflat in aceasta situatie sa nu intre in trepidatii majore. Ce vad ei, daca nu cumva cad in plasa propriilor manipulari, este cum presedintele lor, liderul maxim, omul care i-a dus la marea victorie, o foloseste strict in scop personal si distruge practic chiar partidul.

Ordonanta 13 a aparut dupa ce Liviu Dragnea a descoperit ca funia procesului sau pentru instigare la abuz in serviciu este foarte aproape de par, lucru confirmat marti cand trei dintre coinculpati si-au recunoscut faptele.

Liviu Dragnea a tarat partidul in aceasta aventura sinucigasa pentru a-si scapa pielea si aventura inca nici macar nu s-a terminat. L-am auzit spunand ca discutia despre soarta OUG 13 este una despre nimic.

Serios? Avem procedura parlamentara pentru nimic, Comisia Juridica a cerut avize de la CSM pentru nimic? Pentru propriul interes dl Dragnea taraste si Parlamentul in derizoriu.

Nu e niciun "nimic" si planul e deja transparent. OUG 13 ramane in Parlament in adormire, nici vie, nici moarta, cu speranta ca manipularile grosiere cu "vidul legislativ" (demontat de chiar motivarea deciziei de la Curtea de Apel Alba, exact asa cum anticipase Ziare.com) si eventuala atacare si pulverizare a OUG 14 la CCR, premeditata prin bombele neconstitutional din ea, vor permite ca la momentul potrivit sa fie resuscitata si sa intre in vigoare pentru a pune capat chinurilor dlui Dragnea.

In loc sa se puna serios pe armonizarea Codului Penal cu deciziile CCR, actiune pur tehnica si deloc greu de realizat daca vrei sa o faci cu buna credinta, liderii PSD continua fentele si smecheriile pentru salvarea lui Dragnea.

Asa ca e firesc ca in partid sa fie tulburari. Cat de autentice e insa discutabil.

Veritabila mi se pare doar disidenta dlui Chirica, de la Iasi, dar nu il suspectez ca o face din motive principiale, ci pentru ca simte oportunitatea unui exercitiu de imagine. Sigur ca dl Chirica este incomparabil mai frecventabil decat actuala garnitura de lideri, dar sa nu uitam ca in toate iesirile publice ale domniei sale, smerite fata de public si foarte corozive fata de Liviu Dragnea, dl Chirica nu s-a disociat de OUG 13, ci doar de metodele folosite.

Adica dl Chirica ar fi, cum s-ar zice, OUG 13 in costum, fara sosete flausate.

Si pe undeva disidenta domniei sale ii poate face chiar bine lui Liviu Dragnea, care astfel se mai spala de imaginea de dictator. Iata ce opozitie apriga suporta, una tolerata "de samanta", cum zice razand chiar presedintele PSD.

Cam asa si cu dl Grindeanu. Sigur ca au fost niste miscari mai spectaculoase, precum pozele de la restaurant si intrarea lui Victor Ponta pe usa din dos a Palatului Victoria, dar dincolo de ele, imaginea aceasta de premier care se desprinde de dictatorul cel urat face bine partidului si intareste pozitia Executivului, tinta a protestelor.

E o tactica pe care am mai vazut-o, de exemplu, in relatia dintre Adrian Nastase si Ion Iliescu.

Deci nu stiu cat din tensiunea reala de la baza partidului vedem si cat e un joc de scena menit sa mai elibereze tensiunea fireasca. Ne vom lamuri probabil la CEx-ul de saptamana viitoare.

Daca el se va incheia cu o mare imbratisare a liderilor in jurul lui Liviu Dragnea, va fi clar ca acesta a acoperit tensiunile reale cu un spectacol care sa le capteze si sa le stinga.

Daca va fi asa, cu atat mai rau pentru PSD. Ii va da mana libera lui Liviu Dragnea sa-l distruga.

