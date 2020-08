UPDATE Liviu Dragnea a fost adus cu masca la Curtea de Apel Bucuresti. Fostul lider PSD insista in cererea de "habeas corpus"

Tribunalul a respins cererea

Liviu Dragnea a fost adus de la penitenciar si este prezent in sala de judecata. Fostul lider PSD poarta masca.Cei doi avocati ai lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu si Cornel Liviu Popescu, au invocat joi la Curtea de Apel Bucuresti exceptia nelegalei compuneri a completului de judecata. Ei sustin ca este vorba de o instanta care judeca contestatii, dar ar fi trebuit sa fie un complet care judeca apeluri. Nu s-ar fi respectat regulile repartizarii aleatorii."Daca era bifat coeficientul de indexare a apelului in loc de contestatie cauza ajungea la un complet de apel legal format. S-a trecut peste principala calificare facuta de noi, respectiv ca in mare parte e apel si in subsidiar contestatie. Calificati aceasta actiune ca apel si trimiteti la repartizare aleatorie din nou," sustine unul dintre avocati.Procurorul DNA cere respingerea exceptiei. Dupa deliberari, instanta a respins exceptia. Procesul continua la Curtea de Apel Bucuresti.Initial, pe 9 iunie, Tribunalul Bucuresti a respins contestatia lui Dragnea, insa acesta a atacat decizia la Curtea de Apel Bucuresti.In cererea depusa in instanta, Liviu Dragnea a invocat un recurs in drept intitulat "habeas corpus" - o lege cu caracter constitutional, promulgata in anul 1679 de catre Parlamentul englez, prin care se garanteaza libertatea persoanei.Avocatii fostului lider PSD sustin ca acesta este detinut ilegal in penitenciar, deoarece completul de 3 judecatori de la Inalta Curte care l-a condamnat nu era specializat sa judece fapte de coruptie . Avocatii invoca astfel o decizie a Curtii Constitutionale din octombrie 2019.Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Dragnea a facut mai multe incercari de a iesi din penitenciar, prin introducerea in instante a unor cai extraordinare de atac , insa cererile sale au fost respinse.