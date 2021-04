Marcel Ciolacu, intrebat daca Liviu Dragnea mai are loc in PSD: "E o discutie care nu-si are rostul in acest moment"

Chestionat daca il va contacta cand iese din penitenciar, liderul social-democratilor a spus ca este posibil sa faca acest lucru, insa ca om, nu din postura de presedinte de partid "Presupun ca domnul Dincu se referea juridic. Haideti sa vedem. E dreptul constitutional al domnului Liviu Dragnea sa ceara eliberarea conditionata, presupun ca nu e singurul roman care a solicitat acest lucru, aflat in situatia respectiva. Nu cunosc ce prevede condamnarea domnului Dragnea, cat timp nu are voie sa faca politica, interdictiile cetatenesti, daca exista asa ceva. E o discutie care nu-si are rostul in acest moment", a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat intr-o conferinta de presa miercuri daca mai are loc in PSD Liviu Dragnea si despre faptul ca Vasile Dincu spunea ca orice persoana care si-a ispasit pedeapsa poate sa revendice un loc in partid.Chestionat daca il va contacta pe Liviu Dragnea, in cazul in care iese din penitenciar, Ciolacu a raspuns: "Pe domnul Dragnea? Nu, in acest moment nu. Ca om, e posibil sa fac acest lucru, dar nu din postura de presedinte al partidului".Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a primit aviz favorabil din partea comisiei din cadrului Penitenciarului Rahova, ceea ce inseamna indeplineste toate conditiile pentru a fi propus spre liberare conditionata, a declarat pentru News.ro avocatul sau, Flavia Teodosiu. "Sper din tot sufletul ca decizia instantei sa fie una pozitiva", afirmat ea.