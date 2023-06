PDL Teleorman: Liviu Dragnea ne-a cumparat oamenii cu sume intre 5 si 10 milioane lei

Vicepresedintele PDL Teleorman, deputatul Adrian Florescu, sustine ca secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a coordonat o vasta operatiune de fraudare a votului in judetul pe care il conduce. Florescu afirma ca Dragnea a fraudat mai mult de 20% din totalul voturilor inregistrate in Teleorman.

Potrivit Biroului Electoral Central, mai mult de 70% dintre alegatorii din Teleorman au fost la vot, astfel incat acest judet este al treilea pe tara ca prezenta la urne, dupa Mehedinti si Olt. Reprezentantii PDL din judet sustin ca o asemenea prezenta a fost atinsa in urma fraudelor coordonate de presedintele Consiliului Judetean, Liviu Dragnea.

"La alegerile locale, cand interesul era mult mai mare, fiind sute de candidati, s-a inregistrat o prezenta de 64,81%. Nu se explica acum o prezenta de peste 70% decat prin frauda.

In Teleorman s-a inregistrat o frauda majora la referendum. Dragnea a pus o presiune foarte mare asupra presedintilor sectiilor de votare. Reprezentantii USL au plecat cu urnele mobile si imparteau buletine de vot pe strada", a declarat Adrian Florescu pentru Ziare.com.

Insa, acestea nu ar fi fost singurele metode, spune deputatul PDL.

Ads

"Avem inregistrate numeroase cazuri de vot multiplu. De exemplu, zeci de persoane din comuna Marzanesti au votat in comuna Vitanesti, unde este un primar PSD. In cabinele de vot au intrat cate doua-trei persoane, iar presedintii sectiilor de vot au refuzat sa ia masuri", a completat deputatul PDL.

Mai mult decat atat, Adrian Florescu sustine ca au fost numeroase cazuri in care reprezentantii PDL din sectiile de votare au fost cumparati.

"Sunt 30 de sectii in care s-a depasit 100% prezenta. Nu se putea ajunge aici decat cu complicitatea reprezentantilor nostri in sectii. I-au cumparat cu sume cuprinse intre 5 si 10 milioane lei vechi, depinde de cat de repede au cedat", a dezvaluit Florescu.

Deputatul PDL este de parere ca, prin aceste tehnici, Liviu Dragnea a reusit sa fraudeze mai bine de 20% din numarul voturilor inregistrate in judet.

Ca atare, PDL Teleorman a depus doua plangeri penale pe numele presedintelui Consiliului Judetean. In prima este acuzat ca a cerut presedintilor sectiilor de vot "neutralizarea" reprezentantilor PDL incepand cu ora 21. In cealalta, Dragnea este invinuit ca a dat ordin ca, de la ora 21, indiferent de procentul prezentei la vot, sa fie introduse in urne toate buletinele de vot care au ramas nestampilate.

Ads

"Dragnea se pricepe foarte bine la furt", a concluzionat deputatul Adrian Florescu.

Deputat PNL de Teleorman: Dragnea era la Bucuresti in ziua referendumului

Acuzatiile lui Adrian Florescu sunt respinse de catre co-presedintele USL Teleorman, deputatul PNL Marin Almajanu.

"Dragnea a fost la Bucuresti in ziua referendumului, n-a fost deloc in judet. Acuzatiile PDL nu sunt reale, iar plangerile penale depuse pe numele lui n-au nicio baza", a spus Almajanu pentru Ziare.com.

Deputatul PNL a argumentat ca prezenta foarte mare a oamenilor din Teleorman la vot s-a datorat unei mobilizari exemplare a primarilor USL, "care erau siguri de victorie".

"Ne-am mobilizat la vot, impreuna cu primarii, am fost convinsi de victorie, am mers din poarta in poarta sa convingem oamenii sa iasa la vot, sa scapam de regimul Basescu. Daca nu eram siguri de victorie, nu ne mobilizam atat de mult", a sustinut presedintele PNL Teleorman.