Procurorul general i-a scris lui Dragnea: Asteapta de 6 luni avizul pe urmarirea penala a lui Bejinariu

Procurorul general, Augustin Lazar, i-a trimis o scrisoare presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in care ii cere sa urgenteze dispunerea masurilor legale in vederea incuviintarii urmaririi penale in cazul deputatului PSD Eugen Bejinariu, suspectat de abuz in serviciu.

"Revenim la adresa noastra din 22.11.2016, prin care vi s-a solicitat exercitarea dreptului de a cere efectuarea urmaririi penale fata de Eugen Bejinariu, fost ministru pentru coordonarea SGG in perioada 2000- 2004, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu si va adresam rugamintea sa dispuneti masurile legale in vederea urgentariii procedurilor prevazute de Legea 115 privind responsabilitatea ministeriala", se arata in scrisoarea procurorului general adresata lui Liviu Dragnea

Augustin Lazar a mai precizat ca "lipsa unui raspuns la cererea formulata de institutie in luna noiembrie 2016 impiedica solutionarea cauzei, afectand totodata principiile aflarii adevarului si termenul rezonabil al procesului penal prevazute de Codul de procedura penala".

In scrisoarea adresata presedintelui Camerei Deputatilor, mai este specificat faptul ca "in dosar sunt implicate si alte persoane si, datorita legaturii dintre acestea si Eugen Bejinariu, se impune investigarea tuturor celor implicati in cadrul aceluiasi dosar, cercetarile neputand fi disjunse".

"In absenta raspunsului Camerei Deputatilor, urmarirea penala se desfasoara numai fata de persoane care nu beneficiaza de imunitate, ceea ce poate crea o situatie discriminatorie", a conchis Augustin Lazar.

Scrisoarea procurorului general a fost trimisa Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor.

Presedintele Comisiei Juridice, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a declarat, in 2 mai, la Parlament, referitor la cazul Eugen Bejinariu, ca, cel mai probabil, procurorul general va trebui sa trimita o noua cerere pentru incuviintarea urmaririi penale, in care sa precizeze daca social-democratul mai este incadrat in comiterea infractiunii de abuz in serviciu, in conditiile in care Curtea Constitutionala a emis o decizie in legatura cu aceasta infractiune.

Cererea DNA de incuviintare a urmaririi penale in cazul deputatului PSD Eugen Bejinariu a fost retrimisa, pe 4 aprilie, de plenul Camerei Deputatilor la Comisia Juridica, la solicitarea lui Nicolicea, care a sesizat "un incident procedural".

Plenul Camerei Deputatilor in care urma sa fie votata cererea DNA de urmarire penala a lui Bejinariu a fost suspendat, pe 5 decembrie 2016, din lipsa de cvorum, dupa ce cu o saptamana inainte sedinta nu s-a putut desfasura tot din lipsa de cvorum.

La alegerile din 11 decembrie, Eugen Bejinariu a fost ales deputat din partea PSD pentru un nou mandat.

