RISE Project: Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a cumparat 3 proprietati in Bucuresti si Ilfov cu 350.000 de euro

Potrivit sursei citate, in decembrie 2019, in ajunul Craciunului, tanara a cumparat un apartament de 260 de mii de euro situat aproape de Casa Poporului. In portofoliul imobiliar al Irinei Tanase au intrat si doua terenuri cu acces la un lac cu stiuca, salau si biban in judetul Ilfov.Tanase are 27 de ani, si-a deschis un birou de mediator in vara anului trecut si anterior a lucrat la stat, fiind secretara lui Dragnea. In declaratiile de avere din acea perioada a trecut doar salariile de bugetar si nu a mentionat conturi bancare sau proprietati. Un roman cu salariu mediu ar avea nevoie de peste 45 de ani fara alte cheltuieli ca sa stranga banii necesari achizitiilor Irinei, puncteaza RISE Project. Pe 24 decembrie 2019, cand Irina Alexandra Tanase si-a facut cel mai costisitor cadou imobiliar, Liviu Dragnea era deja de sapte luni in spatele gratiilor pentru angajarile fictive de la DGASPC Teleorman.Apartamentul, pe care a dat 260 de mii de euro, are 178 mp si un garaj de 47 de metri patrati - cat o garsoniera mai mare. Atasat are si un teren proprietate exclusiva de 250 mp si alti 50 de mp in cota indiviza. Locuinta este intr-un ansamblu de doua cladiri vechi, la 1,4 km de Casa Poporului, intr-un cartier de case din sectorul 4.Fostii proprietari s-au angajat prin contract sa elibereze locuinta la sfarsitul lui martie, anul acesta si au primit banii prin banca, in ziua semnarii contractului, mai scrie RISE Project.Intre 2012 si 2015, Irina Alexandra Tanase a avut venituri totale de putin peste 65.000 lei. Declaratiile ei de avere, depuse ca angajat la stat, sunt goale la rubricile conturi bancare sau proprietati.Avea 21 de ani in octombrie 2013, cand s-a angajat ca secretara in cabinetul ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Ministru era Liviu Dragnea. In 2016, a devenit consilier in aceeasi institutie.Contactata pe Instagram, Irina Tanase a refuzat din nou sa raspunda intrebarilor RISE Project. Nu a dorit sa ne spuna de unde a avut banii investiti in cele trei proprietati. Conform normelor europene, in baza relatiei personale pe care o are cu Liviu Dragnea, Irina Tanase este persoana expusa politic (PEP) iar bancile si notarii care parafeaza tranzactii care implica astfel de persoane trebuie sa verifice temeinic sursa banilor inainte de a autoriza transferurile," conchide publicatia.Intreaga investigatie, "Cadoul Irinei", poate fi citita pe site-ul RISE Project.